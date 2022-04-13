ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), petrol piyasasında yüksek seviyede belirsizlik bulunduğuna işaret ederek, bu yıla ilişkin Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Bu gelişmelerin ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, 'Benzin ve motorine indirim gelecek mi?' sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırıyor. Peki, 13 Nisan 2022 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM AÇIKLAMASI VAR MI?
Brent petrol varil fiyatlarının düşerek 100 dolar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarda benzin ve motorine indirim beklentisi de oluştu.
Nihayet beklenen indirim geldi. Motorin fiyatları düştü. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Bugünden itibaren rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20 lira 22 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.