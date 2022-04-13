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    • Ekonomi
    • 13.04.2022 09:30
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    • 13.04.2022 09:30
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    🚖13 NİSAN 2022 BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI? 1 Litre benzin ve motorin (mazot) kaç TL oldu? ⛽ Opet, Shell, Total, PO, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), petrol piyasasında yüksek seviyede belirsizlik bulunduğuna işaret ederek, bu yıla ilişkin Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Bu gelişmelerin ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, 'Benzin ve motorine indirim gelecek mi?' sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırıyor. Peki, 13 Nisan 2022 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

    takvim.com.tr
    🚖13 NİSAN 2022 BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI? ⛽ Opet, Shell, Total, PO, BP güncel akaryakıt fiyatları! 1 Litre benzin ve motorin mazot kaç TL oldu?

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), petrol piyasasında yüksek seviyede belirsizlik bulunduğuna işaret ederek, bu yıla ilişkin Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Bu gelişmelerin ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, 'Benzin ve motorine indirim gelecek mi?' sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırıyor. Peki, 13 Nisan 2022 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

    BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM AÇIKLAMASI VAR MI?

    Brent petrol varil fiyatlarının düşerek 100 dolar seviyesine yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarda benzin ve motorine indirim beklentisi de oluştu.

    Nihayet beklenen indirim geldi. Motorin fiyatları düştü. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

    BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

    Bugünden itibaren rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 20 lira 22 kuruştan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

        ABD, PETROL FİYAT TAHMİNİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), petrol piyasasında yüksek seviyede belirsizlik bulunduğuna işaret ederek, bu yıla ilişkin Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

        EIA'nın "Nisan 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 103,37 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam mart ayı raporunda 105,92 dolardı.

        Raporda, WTI ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 97,96 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı mart ayında 101,17 dolar olarak tahmin edilmişti.

        Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 92,57 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 88,57 dolar olması bekleniyor.

        Raporda, Ukrayna'da devam eden gerilimle birlikte OPEC+ grubunun üretim kararları ve ABD petrol ve doğal gaz sondaj faaliyetlerinin beklenenden daha yavaş ilerlemesinin enerji arzında belirsizliklere yol açtığı ifade edildi.

        Ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımların artması durumunda halihazırda düşen Rus petrol arzının daha da fazla sekteye uğrayabileceği belirtildi.

        Öte yandan, diğer petrol üreticisi ülkelerin takınacağı tutum ve makroekonomik gelişmelerin petrol talebi üzerindeki olası etkilerinin de yılın geri kalanında fiyatları etkileyecek diğer unsurlar olduğu vurgulandı.

        Raporda, 2023'e kadar genel olarak stokların günlük 500 bin varil civarında artacağı, bunun da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı kaydedildi.

        Arz tarafındaki belirsizliklerin talep için de geçerli olduğuna işaret edilen raporda, küresel petrol tüketiminin bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 2,4 milyon varil artışla günlük ortalama 99 milyon 800 bin varil, 2023'te ise 101 milyon 700 bin varil olacağı tahmin edildi.

        ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

        Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

        Üretimin 2023'te ise 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşerek en yüksek yılık artışa ulaşacağı öngörülüyor.

        OPEC'in günlük ham petrol üretiminin ise bu yıl geçen yıla göre 2 milyon 530 bin varil artarak yaklaşık 28 milyon 810 bin varile, 2023'te ise 29 milyon 370 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.
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        Haberler Ekonomi 🚖13 NİSAN 2022 BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI? 1 Litre benzin ve motorin (mazot) kaç TL oldu? ⛽ Opet, Shell, Total, PO, BP güncel akaryakıt fiyatları!
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