ABD'den sonra İngiltere'de de rekor enflasyon! 30 yılın en yüksek seviyesinde

Böyleyece yıllık enflasyon yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İLK KEZ ENFLASYONA YANSIDI
Enflasyon şubat ayında da yüzde 6,2 ile yeni bir rekor kırmıştı.
Böyleyece yıllık enflasyon yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İLK KEZ ENFLASYONA YANSIDI
Enflasyon şubat ayında da yüzde 6,2 ile yeni bir rekor kırmıştı.
Enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışların etkili olduğu belirtiliyor.
ABD'DE ENFLASYON YÜZDE 8,5 ARTARAK 41 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
ABD'de enflasyon yükselmeye devam ediyor. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksinin mart ayında yıllık bazda yüzde 8,5'e yükselerek, Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı aktarıldı. Son 41 yılın en yüksek seviyesini gören enflasyon oranının ABD'de benzin, gıda, konut, gıda gibi maliyetleri arttırdığı belirtildi.