ABD'den sonra İngiltere'de de rekor enflasyon! 30 yılın en yüksek seviyesinde

ABD'DE ENFLASYON YÜZDE 8,5 ARTARAK 41 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

ABD'de enflasyon yükselmeye devam ediyor. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksinin mart ayında yıllık bazda yüzde 8,5'e yükselerek, Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı aktarıldı. Son 41 yılın en yüksek seviyesini gören enflasyon oranının ABD'de benzin, gıda, konut, gıda gibi maliyetleri arttırdığı belirtildi.