75 bin gence iş fırsatı! 1,8 milyar TL'lik dev destek! Başkan Erdoğan duyurmuştu

Başkan Erdoğan, KOSGEB'in salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik destek programının yeni fazını 3 Ocak'ta açtı. Programın yeni aşamasında 75 bin meslek lisesi veya üniversite mezunu gencin istihdam edileceği hedefi konuldu.
Programda başvurular, 31 Mart itibariyle sona erdi. Son 12 aylık ortalama istihdamını koruyan ve son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış üniversite ya da mesleki, teknik lise mezunu yeni personeli 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmeler programdan yararlanabiliyor.
FAİZSİZ, TEMİNATSIZ KREDİ
İşletmeler ilave istihdam edeceği her bir personel için 100 bin lira faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek alıyor. İşletme sahibinin kadın olması durumunda destek 110 bin liraya çıkıyor. Aynı şekilde işe alınan personel kadınsa destek yine 110 bin lira olarak uygulanıyor.