🥩🍗Ucuz et fiyatları listendi! Kıyma, kuşbaşının etiket fiyatları dibi gördü! 33 TL'nin altına düştü! 12 Nisan Tarım Kredi marketleri et fiyatları!

Etiketlerdeki fiyatlar dibi gördü. Et ve Süt Kurumu'nun uygun fiyatlardaki et ile et ürünlerinin Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de satılmasına karar verildi. Böylelikle milyonlarca kişi uygun ve temiz ete daha kolay ulaşılabilecek. Zincir marketlerinin et reyonunun bulunduğu 76 ildeki 150 şubesinde sığır kıyma, sığır kuşbaşı, gramlık kuşbaşı konserve, kıyma konserve ucuza satılmaya başlandı. Peki Tarım Kredi marketlerinde kıyma ve kuşbaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Nisan Tarım Kredi marketleri et fiyatları!
12 NİSAN TARIM KREDİ MARKETLERİ ET FİYATLARI!
Tarım Kredi Kooperatifleri Birlik Marketlerinde uygun fiyata et satışı başladı. 76 ildeki 150 şubede sığır kıyma 83, sığır kuşbaşı ise 92 liraya düştü. Ayrıca Et ve Süt Kurumu'nun talebi çok olan ürünlerinden 800 gramlık kuşbaşı konserve 38.75 lira, kıyma konserve ise 31.50 lira ile raflardaki yerini aldı.
Tavuk fiyatları ise şöyle:
TAVUK FİYATLARI DA PİYASADAN UCUZ
ÖTE yandan ESK tarafından tavuk but 28 TL, kanat 34 TL, pirzola 36 TL, ciğer ise 16 TL'den satışa sunuluyor. Ambalajlı ürünlerden acılı, baton, kangal ve mangal sucuğun kilosu 95 TL, macar salam 82.5 TL, sosis 81.5 TL'den vatandaşa satıldı. Kıyma döner 120 lira, yaprak döner ise 140 lira olarak belirlendi.
Piyasaya ucuza sürülen etler vatandaşlar tarafından büyük talep ile karşılaştığı ve erken saatlerde tükendiği için TKK mağzalarına daha fazla et gönderilmesini istediler.