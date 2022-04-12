Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.04.2022 09:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2022 09:52
    ABONE OL

    🥩🍗Ucuz et fiyatları listendi! Kıyma, kuşbaşının etiket fiyatları dibi gördü! 33 TL'nin altına düştü! 12 Nisan Tarım Kredi marketleri et fiyatları!

    Ucuz et fiyatları merak ediliyor. Tarım Kredi marketlerinde et fiyatlarının düşürüldüğünü duyanlar koştu .Tarım Kredi Kooperatifleri Birlik Marketler ile Et ve Süt Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında Tarım Kredi Marketler'in 150 satış noktasına kıyma ve kuşbaşı Et ve Süt Kurumu tarafından market ortalamalarının yüzde 15-20 altında fiyatlarla satışa sunması ile vatandaşlar tüm mağazalara akın etti. Etler reyona girdiği gibi tüketildi. İşte 12 Nisan Tarım Kredi marketleri et fiyatları!

    🥩🍗12 NİSAN TARIM KREDİ MARKETLERİ ET FİYATLARI!

    Etiketlerdeki fiyatlar dibi gördü. Et ve Süt Kurumu'nun uygun fiyatlardaki et ile et ürünlerinin Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de satılmasına karar verildi. Böylelikle milyonlarca kişi uygun ve temiz ete daha kolay ulaşılabilecek. Zincir marketlerinin et reyonunun bulunduğu 76 ildeki 150 şubesinde sığır kıyma, sığır kuşbaşı, gramlık kuşbaşı konserve, kıyma konserve ucuza satılmaya başlandı. Peki Tarım Kredi marketlerinde kıyma ve kuşbaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Nisan Tarım Kredi marketleri et fiyatları!

    12 NİSAN TARIM KREDİ MARKETLERİ ET FİYATLARI!

    Tarım Kredi Kooperatifleri Birlik Marketlerinde uygun fiyata et satışı başladı. 76 ildeki 150 şubede sığır kıyma 83, sığır kuşbaşı ise 92 liraya düştü. Ayrıca Et ve Süt Kurumu'nun talebi çok olan ürünlerinden 800 gramlık kuşbaşı konserve 38.75 lira, kıyma konserve ise 31.50 lira ile raflardaki yerini aldı.

    Tavuk fiyatları ise şöyle:

    TAVUK FİYATLARI DA PİYASADAN UCUZ

    ÖTE yandan ESK tarafından tavuk but 28 TL, kanat 34 TL, pirzola 36 TL, ciğer ise 16 TL'den satışa sunuluyor. Ambalajlı ürünlerden acılı, baton, kangal ve mangal sucuğun kilosu 95 TL, macar salam 82.5 TL, sosis 81.5 TL'den vatandaşa satıldı. Kıyma döner 120 lira, yaprak döner ise 140 lira olarak belirlendi.

    Piyasaya ucuza sürülen etler vatandaşlar tarafından büyük talep ile karşılaştığı ve erken saatlerde tükendiği için TKK mağzalarına daha fazla et gönderilmesini istediler.

        Et Fiyatlarında Fark Ne?

        Kasap: Dana pirzola 255 TL. Et ve Süt Kurumu: Dana pirzola 152 TL.

        Kasap: Dana kıyma 160 TL. Et ve Süt Kurumu: Dana kıyma 83 TL.

        Kasap: Dana kuşbaşı 130 TL. Et ve Süt Kurumu: Dana kuşbaşı 92 TL.

        Kasap: Dana bonfile 300 TL. Et ve Süt Kurumu: Dana bonfile 228 TL.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Pakistan’da neler oluyor?
        Haberler Ekonomi 🥩🍗Ucuz et fiyatları listendi! Kıyma, kuşbaşının etiket fiyatları dibi gördü! 33 TL'nin altına düştü! 12 Nisan Tarım Kredi marketleri et fiyatları!
            SON DAKİKA