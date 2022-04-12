🥩🍗Ucuz et fiyatları listendi! Kıyma, kuşbaşının etiket fiyatları dibi gördü! 33 TL'nin altına düştü! 12 Nisan Tarım Kredi marketleri et fiyatları!

TAVUK FİYATLARI DA PİYASADAN UCUZ

ÖTE yandan ESK tarafından tavuk but 28 TL, kanat 34 TL, pirzola 36 TL, ciğer ise 16 TL'den satışa sunuluyor. Ambalajlı ürünlerden acılı, baton, kangal ve mangal sucuğun kilosu 95 TL, macar salam 82.5 TL, sosis 81.5 TL'den vatandaşa satıldı. Kıyma döner 120 lira, yaprak döner ise 140 lira olarak belirlendi.

Piyasaya ucuza sürülen etler vatandaşlar tarafından büyük talep ile karşılaştığı ve erken saatlerde tükendiği için TKK mağzalarına daha fazla et gönderilmesini istediler.