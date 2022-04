🥩🍗Ucuz et fiyatları listendi! Kıyma, kuşbaşının etiket fiyatları dibi gördü! 33 TL'nin altına düştü! 12 Nisan Tarım Kredi marketleri et fiyatları!

Etiketlerdeki fiyatlar dibi g├Ârd├╝. Et ve S├╝t Kurumu'nun uygun fiyatlardaki et ile et ├╝r├╝nlerinin Tar─▒m Kredi Kooperatifi marketlerinde de sat─▒lmas─▒na karar verildi. B├Âylelikle milyonlarca ki┼či uygun ve temiz ete daha kolay ula┼č─▒labilecek. Zincir marketlerinin et reyonunun bulundu─ču 76 ildeki 150 ┼čubesinde s─▒─č─▒r k─▒yma, s─▒─č─▒r ku┼čba┼č─▒, graml─▒k ku┼čba┼č─▒ konserve, k─▒yma konserve ucuza sat─▒lmaya ba┼čland─▒. Peki Tar─▒m Kredi marketlerinde k─▒yma ve ku┼čba┼č─▒ ne kadar, ka├ž TL oldu? ─░┼čte 12 Nisan Tar─▒m Kredi marketleri et fiyatlar─▒!