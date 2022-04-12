Türkiye emlak sektörü gaza bastı! Ümraniye 2-1 daire 8 milyon satışa çıkarken Miami'de 3 odalı villa 6 milyon

Mega kent İstanbul'da ev fiyatları tavan yaptı! Milyon liraları bulan daireler cep yaktı! Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük yankı uyandırdı! ABD'nin en sevilen şehirlerinden Miami'deki ev fiyatları herkesi şaşırttı. 170 metrekare, 3 odalı 3 banyolu bahçeli villa 415 bin dolara satışa çıktı! Mevcut kurla bu fiyat 6 milyon liraydı. Bunun üzerine İstanbullular, kendi semtlerindeki satılık ev fiyatlarına odaklandı! Ümraniye'de 2+1, 3+1 dairelerin fiyatları Miami'yi bile solladı. Kentsel dönüşümün devam ettiği bölgede, dairelerin satış bedeli 8 milyon liraya çıktı! Sosyal medya, Ümraniye'nin yükselişiyle çalkalandı.