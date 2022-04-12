Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye emlak sektörü gaza bastı! Ümraniye 2-1 daire 8 milyon satışa çıkarken Miami'de 3 odalı villa 6 milyon

    Türkiye'de emlak sektörü gaza bastı! Satılık dairelerin ücretleri dudak uçuklattı. Ümraniye, ABD’nin lüks şehirlerine fark atarak 2+1 daire için 8 milyon lira fiyat yazıldı. Miami’de 3 odalı villa ise sadece 6 milyon liraydı!

    Uçan daire!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Mega kent İstanbul'da ev fiyatları tavan yaptı! Milyon liraları bulan daireler cep yaktı! Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük yankı uyandırdı! ABD'nin en sevilen şehirlerinden Miami'deki ev fiyatları herkesi şaşırttı. 170 metrekare, 3 odalı 3 banyolu bahçeli villa 415 bin dolara satışa çıktı! Mevcut kurla bu fiyat 6 milyon liraydı. Bunun üzerine İstanbullular, kendi semtlerindeki satılık ev fiyatlarına odaklandı! Ümraniye'de 2+1, 3+1 dairelerin fiyatları Miami'yi bile solladı. Kentsel dönüşümün devam ettiği bölgede, dairelerin satış bedeli 8 milyon liraya çıktı! Sosyal medya, Ümraniye'nin yükselişiyle çalkalandı.



    MİAMİ OUT
    Miami'de 170 metrekare 3 odalı, 3 banyolu ve bahçeli villa, 415 bin dolara satılıyor. Türk parasına çevrildiğinde evin değeri 6 milyon lirayı buluyor.



    ÜMRANİYE İN
    Ümraniye'de 3+1 dairelerin ücreti 8 milyon liraya kadar çıkıyor.



        Miami'de bahçeli evler 5 milyonla 6 milyon lira arasında değişiyor.



        DÜNYANIN MERKEZİ
        Twitter, Ümraniye'deki ev fiyatlarıyla çalkalandı. Sayısız yorum yapıldı:
        Ümraniye'de yaşama ayrıcalığı parayla ölçülemez.
        Hor görme Ümraniye'yi.
        ABD için uçak bileti bile alamayacak durumdayım!
        Miami'deki ev köprüye metrobüse yakın mı bari.
        Yürü be Ümraniyem.
        Ama Ümraniye'de nem yok!
        Tabii Miami'de Marmaray yok!

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Avrupa’da kritik yol ayrımı!
        Haberler Ekonomi Türkiye emlak sektörü gaza bastı! Ümraniye 2-1 daire 8 milyon satışa çıkarken Miami'de 3 odalı villa 6 milyon
            SON DAKİKA