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    • Ekonomi
    • 11.04.2022 16:57
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    • 11.04.2022 17:02
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    Kripto piyasada şok! Yatıranlar çok büyük kaybetti! Bitcoin kritik sınırın eşiğinde

    Son dakika haberi... Kripto paralardaki sert düşüş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 50 bin dolar sınırına yaklaşan Bitcoin, sert hareketle 40 bin dolar bandına geriledi. Bitcoin'deki kayıp Ethereum, Ripple, Dogecoin, Shiba Inu gibi diğer alt coinlere de yansıdı.

    Kripto piyasada şok! Yatıranlar çok büyük kaybetti

    Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, Rusya-Ukrayna savaşı, Fed'in faiz artırım hamlelerinin devam edecek olması, altındaki yükseliş, ABD enflasyonunun yüksek olması, enerji fiyatlarındaki artış gibi birçok etken kripto paralar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



    RUSYA-UKRAYNA ARASINDA OLUMLU GELİŞME YOK
    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durgunlaşmış olsa da sıcaklığını koruyor. Rus tarafının belirlediği bölgelere yoğun saldırıları gerçekleşirken askerlerini geri çekmeyişi de harekatın devamlılığı konusunda kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

    ALTIN FİYATLARI SERT YÜKSELİŞTE
    Ons Altın fiyatları güçlenmeye devam ediyor. Ons altındaki primlenme gram altına da pozitif yansıyor. Ons Altın bugün yüzde 1 oranında primle 1964 dolar seviyesine kadar yükseldi.



        FED'DEN YENİ FAİZ ARTIRIMLARI BEKLENİYOR
        Fed'in Mayıs ve Haziran ayında toplamda 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisi artmaya başladı. ABD'de yüksek seyreden enflasyonu düşürmek için sert faiz hareketlerine yönelen Fed, enflasyonu düşürene kadar faizi artırması bekleniyor.



        BITCOIN BÜYÜK KAYBETTİRDİ
        Lider Kripto Para birimi Bitcoin ile başlayan düşüş dalgası genele yayılmaya başladı. Bitcoin Mart ayının son günlerinde 40 bin dolar seviyelerinden 48 bin dolara kadar yükseliş gösterdi. Yaklaşık 10 günlük süre içinde Bitcoin tüm kazançlarını silerek yeniden 40 bin dolar seviyelerine düştü. Çok kısa sürede yüzde 15'in üzerinde değer kaybına uğrayan Bitcoin şu sıralar yüzde 4 oranında düşüşle 41 bin 180 dolar seviyesinde işlem görüyor.

        ETHEREUM SINIRDA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR
        Ethereum da 3 bin dolar sınırında mücadelesini sürdürüyor. Yüzde 6 oranında düşen Ethereum 3058 dolardan işlem görüyor.



            RIPPLE DA GERİLİYOR
            ABD'de başı davalarla belada olan kripto para birimi Ripple da kaybettirenler arasında bulunuyor. Ripple yüzde 6 oranında düşüşle 0.7122 dolar seviyesinden işlem görüyor.



            SHIBA INU DE DÜŞÜŞTE
            Shiba Inu de gerilemeyi sürdürüyor. Shiba yüzde 5'in üzerinde kayıpla 0.00002336 dolardan işlem görüyor.



            DOGECOIN DE GERİLİYOR
            Milyarder iş adamı Elon Musk'ın spekülatif olarak kullandığı Dogecoin de cansız seyrediyor. Dogecoin yüzde 6'ya yakın düşüşle 0,1411 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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            Haberler Ekonomi Kripto piyasada şok! Yatıranlar çok büyük kaybetti! Bitcoin kritik sınırın eşiğinde
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