Kripto piyasada şok! Yatıranlar çok büyük kaybetti! Bitcoin kritik sınırın eşiğinde





BITCOIN BÜYÜK KAYBETTİRDİ

Lider Kripto Para birimi Bitcoin ile başlayan düşüş dalgası genele yayılmaya başladı. Bitcoin Mart ayının son günlerinde 40 bin dolar seviyelerinden 48 bin dolara kadar yükseliş gösterdi. Yaklaşık 10 günlük süre içinde Bitcoin tüm kazançlarını silerek yeniden 40 bin dolar seviyelerine düştü. Çok kısa sürede yüzde 15'in üzerinde değer kaybına uğrayan Bitcoin şu sıralar yüzde 4 oranında düşüşle 41 bin 180 dolar seviyesinde işlem görüyor.