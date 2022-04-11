Kripto piyasada şok! Yatıranlar çok büyük kaybetti! Bitcoin kritik sınırın eşiğinde

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, Rusya-Ukrayna savaşı, Fed'in faiz artırım hamlelerinin devam edecek olması, altındaki yükseliş, ABD enflasyonunun yüksek olması, enerji fiyatlarındaki artış gibi birçok etken kripto paralar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
RUSYA-UKRAYNA ARASINDA OLUMLU GELİŞME YOK
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durgunlaşmış olsa da sıcaklığını koruyor. Rus tarafının belirlediği bölgelere yoğun saldırıları gerçekleşirken askerlerini geri çekmeyişi de harekatın devamlılığı konusunda kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.
ALTIN FİYATLARI SERT YÜKSELİŞTE
Ons Altın fiyatları güçlenmeye devam ediyor. Ons altındaki primlenme gram altına da pozitif yansıyor. Ons Altın bugün yüzde 1 oranında primle 1964 dolar seviyesine kadar yükseldi.