Sebze meyve fiyatları işte bu yüzden artıyor! 80 kuruşluk patatesi 12 liraya satıyorlar!

Sebze ve meyvedeki Fiyat artışları dikkat çekmeye başladı. Yeşillik fiyatlarının 18 liraya, patatesin fiyatının ise 12 liraya yaklaşması anormal yükselişleri meydana getirdi.
İstanbul Ziraat Odaları Kurul Başkanı Ömer Demir artan fiyatlara ilişkin olarak "Çok karmaşık durumla karşı karşıyayız. Bu sorun milli güvenlik sorunudur. Yeni eylem planları hazırlamak zorundayız. Biz köylü, çiftçi üretim yapamayız" dedi.
CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Demir "Şu anda fiyat sistemimizi çöktürdüler. Anormal bir derecede şaşkın durumdayız. Patates muzla aynı fiyata gelmiş 10-12 lira olmuş, yeşillik bunların iki katı olmuş. Balkonda yetiştirdiğimiz yeşillik 17-18 lira olmuş. Çok karmaşık durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.