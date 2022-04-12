Sebze meyve fiyatları işte bu yüzden artıyor! 80 kuruşluk patatesi 12 liraya satıyorlar!

RUSYA'YA GİDECEK ÜRÜNLER İÇ PİYASADA PAHALIYA SATILIYOR

Rusya'ya ihraç edilecek olan malların yarısının iç piyasada satılmaya başladığını ve bunların aslında ucuza satılması gerekirken pahalıya satıldığını belirten Demir "Şu anda Rusya'ya yıllık satmış olduğumuz 1 milyar dolarlık Meyve-sebze ürünümüz var. Dikkatinizi çekiyorum. Bu satmış olduğumuz ürün bugün itibarıyla yüzde 50'ye düştü. Bu yüzde 50'ye düşen ihracat yaş sebze ve meyvemizin yarısını satar haldeyiz. Ne olması lazım? Sebze meyvenin aşağı düşmesi lazım. Nasıl oluyor da 20 liranın altında domates yiyemiyor. Evde saksıda ürettiğimiz yeşillik 16-17 lira oluyor. Burada bir oyun, vurgun, soygun var. Bakın şu anda memlekette ayar mı çekmeye çalışıyorlar, ayarını mı bozmaya çalışıyorlar, içeriden dışarıdan bir oyun mu var. Biz şaşkınlıkla izliyoruz. Fiyatlar çok daha aşağıda olmak zorunda. Vurguncular var, talancılar var, stokçular var. Biz 20 yıldır bu ülkede meyveyi sebzeyi zor şartlarda üretirken 3-5 kuruş kazanıp tüketiciye de uygun fiyata satılıyordu. Şu anda biz yine bu şartların amansız derecede üzerimize maliyet bindirmesine rağmen üretmeye devam ederken bizim 2 liralık ürünümüzü vatandaşa 12 liraya satıyorlar. Bunun neresi kar, neresi ticaret, neresi kazanç. Halkı sokağa dökmeye mi çalışıyorlar. Acilen önlem istiyoruz. Bu son bir yılın içerisinde oldu bu iş" değerlendirmesini yaptı.