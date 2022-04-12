Güneş enerjisinde 8 bin megavatı aşan kapasite Türkiye'nin 78 iline yayıldı! Elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 8'e ulaştı

Türkiye'nin güneş enerjisindeki 8 bin megavatı aşan kapasitesi 78 ilindeki santrallerden oluşurken, bu kapasitenin en yükseğini bulunduran Konya "güneşin başkenti" olarak öne çıkıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan verilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 100 bin 334 megavata, güneş enerjisi kurulu gücü ise 8 bin 29 megavata ulaştı.