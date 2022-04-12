🏡TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Meram Beybes TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Konya Meram Beybes Mahallesi 657 Konut Projesi kapsamında 179 adet konutu daire sahibi olmak isteyenler için satışa sundu. Başvuru yapanlar için heyecanlı gün geldi çattı. Bugün pek çok kişi yeni evine kavuşacak. Daha önce 8 Nisan'da yapılacağı belirtilen TOKİ Konya kura çekilişinin 12 Nisan'da gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Peki TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? İşte 2+1, 3+1 Meram Beybes TOKİ kura çekilişi CANLI izleme linki ve diğer detaylar...
TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ 2+1, 3+1 Konya Meram Beybes kura çekilişi 12 Nisan 2022 tarihinde saat 12:00'da gerçekleştirildi. Çekiliş https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal linki üzerinden yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre talihli isimler belirlendi.
TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
Yahya Gök, Bedir Kocaman, Ahmet Doğru, İzzet İncik, Hasan Hüseyin Efe, Selma Özekin, Yasın Tutar, Murat Parlatan, Mehmet Ali Sevimli, Fatma Ecir, Yakup Temel, Ahmet Türkarslan, Mehmet Esen, Veysel Yıldırım, Fatma Nur Karataş, Erkan Ünal, Mehmet Sadık Dinçkan, Memiş Sobacı, Emre Kaya,
Zübeyir İnce, Şaban Sığan, Abdullah Sözer, Medine Akın, İdris Yılmaz, Rukiye Türkmen, Mehmet Çakır, Ramazan Kuzu, Zübeyde Acar, Müslüm Büyükertaş, Yeter Akan, Emre Bektaş, Yusuf Can,
Ramazan Mete, Mustafa Kurtar, Musa Bayram, Şükrü Öksüz, İbrahim Toprak, Rabiye Çöl, Ahmet Aydın, Seyit Ali Acar, Osman Yıldırım, Hasbi Kurşunlu, Muhammed Ali Ünlü, Perihan Ermenek Esra Albayrak, Ali Özköleli, İhsan Geçer, Nurcan Küçükceran, Hasan Ever, Nimet Nimet Gelmez,
Yaşar Onur Büyüktöre, Nazif Akan, Baha Başoda, Mehmet Ertutar, Ümit Güler, Emine Orhanlı, Himmet Oğuzyiğit, Havva Akpınar, Okan Şahin, Mehmet Özer, Metin Altın, Ayhan Kılıçel, Hilmi Ertuğrul, Hüsniye Sarı, Ramazan Tekdamar, Ayşe Gelmez, Sani Kandemir, İhsan Dal, Fatmana Tetikcan, Ayşe Veziroğlu,
Bayram Bildik, Merve Figen Bektaş, Mustafa Dirik, Osman Aydın, Saden Büdüş, Berna Canıtez, Emine Torbalı, Süleyman Sade, İsa Arslan, Ahmet Özceran, Ahmet Nazlı, Havva Ayşe Çelik, Sefer Bozyiğit, İbrahim Oral, Yaşın Duman, Ali İnce, Nail Talaşlı, Hatice Kübra Günaydın, Yasin Piliç, Emir Duran Bağcı,
Durmuş Akbostan, Muhittin Keskin, Ayşe Nur Adıgüzel, Hatice Çömlekçi, Tevfik Demirbağ, Ayhan Saraçlı, Gonca Coşkun, Osman Güllü, Hülya Celep, Abdullah Koçak, Seyit Haydar Pisil, Hudaver Değişti, Emir Şahin, Keziban Demiroğlu, Ömer Sarıtaş, Şamil Aziz İlhan, Salim Sağlam, Mehmet Akay, Kamil Kuru,
Sebahat Kazyağcı, Mehmet Arı, Kerim Türk, Ömer Faruk Acur, Kadir Demir, Yusuf Erkara, Berat Yıldırım, Mustafa Önder Gönen, Harun Suna, Mihirhanım Avcı, Ramazan Nartoğlu, Abdullah Tellal, Levent Özcan, Hasan Orman, İsmet Şahin, Sermin Yaramış, Fatih Gezer, İbrahim Kocaerkek, Halil Keskin ve Muhammed Yasin Erdoğan.