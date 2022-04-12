🏡TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Meram Beybes TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Konya Meram Beybes Mahallesi 657 Konut Projesi kapsamında 179 adet konutu daire sahibi olmak isteyenler için satışa sundu. Başvuru yapanlar için heyecanlı gün geldi çattı. Bugün pek çok kişi yeni evine kavuşacak. Daha önce 8 Nisan'da yapılacağı belirtilen TOKİ Konya kura çekilişinin 12 Nisan'da gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Peki TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? İşte 2+1, 3+1 Meram Beybes TOKİ kura çekilişi CANLI izleme linki ve diğer detaylar...