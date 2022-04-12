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    Ömür boyu yenileme garantisi! Tamamlayıcı sağlık sigortalarının yüzde 167 artışla 1.1 milyar liraya ulaştı

    Tamamlayıcı sağlık sigortalarının yüzde 167 artışla 1.1 milyar liraya ulaştığını belirten Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, ‘Beklemeden ömür boyu yenileme garantisi alınabiliyor olması ilgiyi daha da artırdı’ diye konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 12 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Ömür boyu yenileme garantisi

    Pademi ile birlikte sağlığın daha da önem kazandığı günümüzde, sağlık harcamaları da mali giderlerde ciddi bir rol oynuyor. Sağlık giderleri giderek artarak ekonomik anlamda ek bir yük oluştursa da, tamamlayıcı sağlık sigortaları bu alanda bütçe dostu oluyor. Bunun yanında sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme süresini beklemek çoğu zaman sigortalılar için can sıkıcı bir durum olabiliyor ve sağlık sigortası yaptırmak isteyen sigortalıları korkutabiliyor. Ömür boyu yenileme süresinin erken verilmesi, sigortalıların yenileme konusundaki endişelerini gideriyor ve sigortaya olan güveni artırıyor. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Şubat sonu verilerine baktığımızda tamamlayıcı sağlık sigortası özelinde prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 167 oranında artışla 1.1 milyar liraya ulaştı" şeklinde konuştu. Giderek artış gösteren sağlık harcamalarına karşı tamamlayıcı sağlık sigortalarının iyi bir alternatif olduğunu vurgulayan Ahmet Yaşar, "Aynı zamanda şirketler tamamlayıcı sağlık sigortalarında beklemeden ömür boyu yenileme garantisi hakkı vermeye başladı. Tamamlayıcı sağlık sigortaları sunduğu avantajlar ve sağladığı teminatlarla sigortalılara güvence sağlıyor" ifadesini kullandı.



    KORU'NUN KASKOSUNA BÜYÜK İLGİ
    Koru Sigorta, yeni kasko uygulamasını hayata geçirdi. "Sektörümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız, vade boşluğu bulunan, daha önce poliçe yaptırmamış veya ilk kez kasko poliçesi yaptıracak sigortalılara poliçe düzenlenmesindeki risklerin ve bu risklerin neticesinde yüksek fiyatlı kasko ürünlerinin sigortalılık oranlarına olan olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla, ekspertiz koşulu ile makul fiyatlı kasko ürünlerimizi devreye almanın gururunu yaşıyoruz" diyen Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür V. Kasım Yılmaz, uygulamanın sigortalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi. Kasım Yılmaz, Koru Sigorta'nın yeni kasko uygulamasının detaylarını da şöyle anlattı: "Özellikle belirli süre vade boşluğu bulunan veya ilk kez kasko poliçesi yapılacak ikinci el araçlara TUV-SÜD D-Expert noktalarında karşılıklı olarak belirlediğimiz kriterlere göre ücretsiz kontrol ekspertizi yaptırılması ve yaptırılan ekspertizden olumlu sonuç alması, ön koşulu oluşturmaktadır. Yapılan ekspertizlerde hasarsız olarak kabul edilen araçların, gerek aktif pasif güvenlik sistemlerinin çalışma durumundan gerek de aracın karoser kondisyonu bakımından değerlendirilmiş olmasının, olası hasar başvurularındaki değerlendirmelerimize önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır."



    DOĞA'YA GOLD ÖDÜL
    Şikayetvar tarafından bu yıl 7'nci kez düzenlenen A.C.E. Awards A Segment Elementer Sigorta kategorisinde Gold ödülün sahibi, Doğa Sigorta oldu. Ödül, düzenlenen törende verildi. Geçtiğimiz yıl da aynı ödülü alma başarısını gösteren Doğa Sigorta adına ödülü Hasar Saha Denetim Lojistik Kasko ve Rücu Grup Müdürü Ümit Gültekin ile Müşteri İletişim Merkezi Müdür Yardımcısı Öznur Levent teslim aldı.



        AXA BÖLGE YAPISINI DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR
        AXA Sigorta, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği acente ziyaretlerinin ilk etabına Hatay'dan başladı. Bölge ziyaretlerini değerlendiren Axa Sigorta, Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, "Geniş ölçekli hizmet ağımızda, müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde yanıt vermek için bölgesel karar mekanizmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

        BES 257 MİLYAR LİRAYI AŞTI
        Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 25 Mart tarihli verilerine göre; Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 257.1 milyar liraya yükseldi. Toplam fon büyüklüğünün 232 milyar 412 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 24 milyar 711 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 7 milyon 260 bin kişiye yükseldi. Katılımcı sayısının 6 milyon 187 bin olduğu Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) de toplam fon büyüklüğü 18.8 milyar lira oldu. İşveren sayısının 237 bin olduğu OKS'de sertifika sayısı ise 8 milyon 446 bin olarak kayıtlara geçti.

        İLKE İMZA ATTI
        Quıck Sigorta'nın yeni ürünü Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, 45 yaş öncesi sigortalılar için sektörde bir ilk olarak 'Ömür Boyu Beklemeden Yenileme Garantisi'ni tercihe göre birinci ya da ikinci yılın sonunda ek prim ödeyerek müşterileri ile buluşturuyor. Bu ürün, başka bir şirkette sağlık sigortası olup ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanamamış bireylere en az 1 tam yıl kesintisiz sigortalılık süresini doldurmaları halinde ömür boyu yenileme garantisi hakkı da tanıyor.

        ZİRAAT'E 1.24 MİLYAR DOLARLIK SENDİKASYON
        Ziraat Bankası, 1.24 milyar dolar büyüklüğünde sendikasyon kredisi temin ederek geçen yıl sağladığı krediyi yüzde 100 oranında yeniledi. Kredi; 21 ülkeden 45 bankanın yüksek ilgisiyle yenilenirken, Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en büyük sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliği taşıyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Bankamız, temin ettiği bu kaynakla reel sektöre ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye dış ticaret işlemleri aracılığıyla destek olmaya devam edecektir" dedi.

        32 BİN TL MAAŞLA ŞOFÖR ARANIYOR
        Dünya ticaretindeki hareketliliğe bağlı olarak kamyon ve TIR şoförüne talep artıyor. Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği'nin son raporu, Avrasya'da şoför ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılanmadığını gösterdi. Rapora göre Türkiye'de de şoför açığı yüzde 20'ye yükseldi. Avrupalı şirketler, aylık 2 bin euro (yaklaşık 32 bin lira) ücretle şoför alımı yaparken, bu nedenle Türkiye'den de şoförlerin direksiyonu Avrupa'ya çevirmeye başladığı belirtildi.

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        Bakan Bozdağ’dan A Haber’de önemli açıklamalar
        Haberler Ekonomi Ömür boyu yenileme garantisi! Tamamlayıcı sağlık sigortalarının yüzde 167 artışla 1.1 milyar liraya ulaştı
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