Ömür boyu yenileme garantisi! Tamamlayıcı sağlık sigortalarının yüzde 167 artışla 1.1 milyar liraya ulaştı

Pademi ile birlikte sağlığın daha da önem kazandığı günümüzde, sağlık harcamaları da mali giderlerde ciddi bir rol oynuyor. Sağlık giderleri giderek artarak ekonomik anlamda ek bir yük oluştursa da, tamamlayıcı sağlık sigortaları bu alanda bütçe dostu oluyor. Bunun yanında sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme süresini beklemek çoğu zaman sigortalılar için can sıkıcı bir durum olabiliyor ve sağlık sigortası yaptırmak isteyen sigortalıları korkutabiliyor. Ömür boyu yenileme süresinin erken verilmesi, sigortalıların yenileme konusundaki endişelerini gideriyor ve sigortaya olan güveni artırıyor. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Şubat sonu verilerine baktığımızda tamamlayıcı sağlık sigortası özelinde prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 167 oranında artışla 1.1 milyar liraya ulaştı" şeklinde konuştu. Giderek artış gösteren sağlık harcamalarına karşı tamamlayıcı sağlık sigortalarının iyi bir alternatif olduğunu vurgulayan Ahmet Yaşar, "Aynı zamanda şirketler tamamlayıcı sağlık sigortalarında beklemeden ömür boyu yenileme garantisi hakkı vermeye başladı. Tamamlayıcı sağlık sigortaları sunduğu avantajlar ve sağladığı teminatlarla sigortalılara güvence sağlıyor" ifadesini kullandı.
KORU'NUN KASKOSUNA BÜYÜK İLGİ
Koru Sigorta, yeni kasko uygulamasını hayata geçirdi. "Sektörümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız, vade boşluğu bulunan, daha önce poliçe yaptırmamış veya ilk kez kasko poliçesi yaptıracak sigortalılara poliçe düzenlenmesindeki risklerin ve bu risklerin neticesinde yüksek fiyatlı kasko ürünlerinin sigortalılık oranlarına olan olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla, ekspertiz koşulu ile makul fiyatlı kasko ürünlerimizi devreye almanın gururunu yaşıyoruz" diyen Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür V. Kasım Yılmaz, uygulamanın sigortalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi. Kasım Yılmaz, Koru Sigorta'nın yeni kasko uygulamasının detaylarını da şöyle anlattı: "Özellikle belirli süre vade boşluğu bulunan veya ilk kez kasko poliçesi yapılacak ikinci el araçlara TUV-SÜD D-Expert noktalarında karşılıklı olarak belirlediğimiz kriterlere göre ücretsiz kontrol ekspertizi yaptırılması ve yaptırılan ekspertizden olumlu sonuç alması, ön koşulu oluşturmaktadır. Yapılan ekspertizlerde hasarsız olarak kabul edilen araçların, gerek aktif pasif güvenlik sistemlerinin çalışma durumundan gerek de aracın karoser kondisyonu bakımından değerlendirilmiş olmasının, olası hasar başvurularındaki değerlendirmelerimize önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır."
DOĞA'YA GOLD ÖDÜL
Şikayetvar tarafından bu yıl 7'nci kez düzenlenen A.C.E. Awards A Segment Elementer Sigorta kategorisinde Gold ödülün sahibi, Doğa Sigorta oldu. Ödül, düzenlenen törende verildi. Geçtiğimiz yıl da aynı ödülü alma başarısını gösteren Doğa Sigorta adına ödülü Hasar Saha Denetim Lojistik Kasko ve Rücu Grup Müdürü Ümit Gültekin ile Müşteri İletişim Merkezi Müdür Yardımcısı Öznur Levent teslim aldı.