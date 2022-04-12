Ömür boyu yenileme garantisi! Tamamlayıcı sağlık sigortalarının yüzde 167 artışla 1.1 milyar liraya ulaştı





AXA BÖLGE YAPISINI DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR

AXA Sigorta, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği acente ziyaretlerinin ilk etabına Hatay'dan başladı. Bölge ziyaretlerini değerlendiren Axa Sigorta, Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, "Geniş ölçekli hizmet ağımızda, müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde yanıt vermek için bölgesel karar mekanizmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



BES 257 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 25 Mart tarihli verilerine göre; Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 257.1 milyar liraya yükseldi. Toplam fon büyüklüğünün 232 milyar 412 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 24 milyar 711 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 7 milyon 260 bin kişiye yükseldi. Katılımcı sayısının 6 milyon 187 bin olduğu Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) de toplam fon büyüklüğü 18.8 milyar lira oldu. İşveren sayısının 237 bin olduğu OKS'de sertifika sayısı ise 8 milyon 446 bin olarak kayıtlara geçti.



İLKE İMZA ATTI

Quıck Sigorta'nın yeni ürünü Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, 45 yaş öncesi sigortalılar için sektörde bir ilk olarak 'Ömür Boyu Beklemeden Yenileme Garantisi'ni tercihe göre birinci ya da ikinci yılın sonunda ek prim ödeyerek müşterileri ile buluşturuyor. Bu ürün, başka bir şirkette sağlık sigortası olup ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanamamış bireylere en az 1 tam yıl kesintisiz sigortalılık süresini doldurmaları halinde ömür boyu yenileme garantisi hakkı da tanıyor.



ZİRAAT'E 1.24 MİLYAR DOLARLIK SENDİKASYON

Ziraat Bankası, 1.24 milyar dolar büyüklüğünde sendikasyon kredisi temin ederek geçen yıl sağladığı krediyi yüzde 100 oranında yeniledi. Kredi; 21 ülkeden 45 bankanın yüksek ilgisiyle yenilenirken, Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en büyük sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliği taşıyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Bankamız, temin ettiği bu kaynakla reel sektöre ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye dış ticaret işlemleri aracılığıyla destek olmaya devam edecektir" dedi.



32 BİN TL MAAŞLA ŞOFÖR ARANIYOR

Dünya ticaretindeki hareketliliğe bağlı olarak kamyon ve TIR şoförüne talep artıyor. Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği'nin son raporu, Avrasya'da şoför ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılanmadığını gösterdi. Rapora göre Türkiye'de de şoför açığı yüzde 20'ye yükseldi. Avrupalı şirketler, aylık 2 bin euro (yaklaşık 32 bin lira) ücretle şoför alımı yaparken, bu nedenle Türkiye'den de şoförlerin direksiyonu Avrupa'ya çevirmeye başladığı belirtildi.

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