👉Evde bakım maaşı yattı mı? 12 Nisan 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi! e- devlet ve SMS sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşından yaklaşık 535 bin kişi yararlanıyor. Evde bakım parası almak isteyenler bu ayın yatan parasına ulaşmak istiyor. Bilindiği üzere bu ödemeden faydalanabilmek için engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Peki 12 Nisan 2022 Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yattı mı? e- devlet ve SMS sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtları...