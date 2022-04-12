👉Evde bakım maaşı yattı mı? 12 Nisan 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi! e- devlet ve SMS sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşından yaklaşık 535 bin kişi yararlanıyor. Evde bakım parası almak isteyenler bu ayın yatan parasına ulaşmak istiyor. Bilindiği üzere bu ödemeden faydalanabilmek için engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Peki 12 Nisan 2022 Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yattı mı? e- devlet ve SMS sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtları...
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor. Aşağıdaki e-Devlet linkine giderek paranızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.
E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın.
Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
1- Ordu
2- Tokat
3- Antalya
4- Bolu
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekmekte:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu gösteren bir sağlık kurulu raporu.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2022 senesi asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşmiş oldu. Asgari ücrete bu sene %50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükselmiş oldu.