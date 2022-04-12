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    • Ekonomi
    • 12.04.2022 08:42
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    • 12.04.2022 08:42
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    Motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti! İşte 12 Nisan güncel akaryakıt pompa fiyatları

    Akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştıran vatandaşlara son dakika haberi geldi. Petrol fiyatları 100 doların altına kadar geriledi. Bugünden itibaren rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti. Peki 12 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? Detaylar haberimizde.

    Akaryakıtta indirim haberi geldi

    Akaryakıt fiyatlarında son dakika haberi... Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



    BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
    Bugünden itibaren rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 20 lira 22 kuruştan satılıyor.



        Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

        PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
        Fiyatlardaki düşüşte, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin geçen hafta acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması etkili oluyor. Stratejik rezervlerden yapılacak satışın, piyasada bir süredir devam eden daralmayı gelecek aylarda hafifletmesi ve fiyatların yükselişini azaltması bekleniyor.

        Uzmanlar, söz konusu hamlenin gelecek 6 ay için piyasaya günlük 1,3 milyon varil sunulması anlamına geldiğini, bunun da piyasadaki 1 milyon varillik Rus petrolü boşluğunu tamamlamaya yeterli olacağını tahmin ediyor.

        Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Rusya'ya yeni yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirtti. Borrell, Rusya'ya petrol ambargosu seçeneğinin devrede olup olmadığına ilişkin soru üzerine, yaptırımların her zaman masada olduğunu, bakanların yeni adımları görüşeceğini ifade etti.

        Çin'in en büyük şehri Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta başlayan ve halen devam eden kademeli kapanma da talep daralması endişelerini tetikleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

        Brent petrolde teknik olarak 99,17 ile 100,60 dolar aralığının direnç, 97,02 ile 96,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
        Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

            Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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            Haberler Ekonomi Motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti! İşte 12 Nisan güncel akaryakıt pompa fiyatları
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