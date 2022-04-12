Motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti! İşte 12 Nisan güncel akaryakıt pompa fiyatları





Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Fiyatlardaki düşüşte, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin geçen hafta acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması etkili oluyor. Stratejik rezervlerden yapılacak satışın, piyasada bir süredir devam eden daralmayı gelecek aylarda hafifletmesi ve fiyatların yükselişini azaltması bekleniyor.

Uzmanlar, söz konusu hamlenin gelecek 6 ay için piyasaya günlük 1,3 milyon varil sunulması anlamına geldiğini, bunun da piyasadaki 1 milyon varillik Rus petrolü boşluğunu tamamlamaya yeterli olacağını tahmin ediyor.