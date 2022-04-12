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    Asgari ücrete enflasyon ayarı! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, asgari ücrete ikinci zamma ilişkin açıklama

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, asgari ücrete ikinci zamma ilişkin, ‘İlgili bakanlıklar takip ediyor, enflasyonun altında bir durum ortaya çıktığını görürsek müdahale etmekten kaçınmayız’ dedi.

    Asgari ücrete enflasyon ayarı

    Asgari ücrete Temmuz'da bir zam daha yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan "Enflasyonun altında bir durum ortaya çıktığını gözlemlediğimiz an müdahale etmekten kaçınmayız" açıklaması geldi.

    Dağ, asgari ücretle ilgili sorular üzerine şunları söyledi: "İnsanların alım gücünü bir seviyede tutmaya gayret ediyorsunuz. Biz Aralık'ta bu irademizi ortaya koyduk. Aralık'ta yüzde 50'ye yakın artışlar ortaya konuldu. Şimdi ilgili bakanlıklar tarafından takip ediliyor. Gelen verilere göre zaten Temmuz'da memurlarla ilgili bir gündem var. Asgari ücretle ilgili gündem genelde Aralık ayından Aralık ayına, yasal olarak böyle oluyor. Bunlar takip ediliyor. Sonuca göre enflasyonun altında bir durum ortaya çıktığını gözlemlediğimiz an müdahale etmekten kaçınmayız."

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    Haberler Ekonomi Asgari ücrete enflasyon ayarı! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, asgari ücrete ikinci zamma ilişkin açıklama
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