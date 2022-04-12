Asgari ücrete enflasyon ayarı! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, asgari ücrete ikinci zamma ilişkin açıklama

Dağ, asgari ücretle ilgili sorular üzerine şunları söyledi: "İnsanların alım gücünü bir seviyede tutmaya gayret ediyorsunuz. Biz Aralık'ta bu irademizi ortaya koyduk. Aralık'ta yüzde 50'ye yakın artışlar ortaya konuldu. Şimdi ilgili bakanlıklar tarafından takip ediliyor. Gelen verilere göre zaten Temmuz'da memurlarla ilgili bir gündem var. Asgari ücretle ilgili gündem genelde Aralık ayından Aralık ayına, yasal olarak böyle oluyor. Bunlar takip ediliyor. Sonuca göre enflasyonun altında bir durum ortaya çıktığını gözlemlediğimiz an müdahale etmekten kaçınmayız."

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