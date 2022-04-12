Avrupa’da kritik yol ayrımı: Büyüme tahminleri şimdiden yarı yarıya eridi!

DB: UKRAYNA % 45.1, RUSYA % 11.2 DARALACAK

Dünya Bankası, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın etkileriyle Ukrayna ekonomisinin bu yıl yüzde 45.1, Rusya ekonomisinin ise savaş ve yaptırımların etkisiyle yüzde 11.2 küçüleceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Avrupa ve Orta Asya (ECA) Bölgesi'ne yönelik hazırlanan rapora göre, bölge ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2022 için 7.1 puan azaltılarak yüzde eksi 4.1'e ve 2023 için 0.4 puan düşürülerek yüzde 2.5'e çekildi. Sabah'ta yer alan habere göre, banka, raporun ocak ayı sayısında Türkiye için duyurduğu büyüme beklentilerini de revize etti. Buna göre, Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisi 2022 için yüzde 2'den yüzde 1.4'e düşürülürken, 2023 için yüzde 3'ten yüzde 3.2'ye yükseltildi. Raporda, "Her iki ülkede de insan yaşamı üzerinde yıkıcı bir etki yaratan ve ekonomik yıkıma yol açan savaş, ECA Bölgesi'nde ve dünyanın geri kalan bölgelerinde de önemli ekonomik kayıplara yol açacaktır" denildi.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.

ENFLASFYON NEDİR?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflasyonun tersidir. İlk tanımda iki durumdan bahsedilmektedir.