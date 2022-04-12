Avrupa’da kritik yol ayrımı: Büyüme tahminleri şimdiden yarı yarıya eridi!

Avrupa Merkez Bankası bu hafta faiz kararı için toplanacak. Yüzde -0.5'lik rekor düşük seviyede faiz oranı ve 40 yılın en yüksek enflasyonunun yaşandığı Avrupa'da durgunluk pusuda bekliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ikilemi de faiz artırımı ve büyüme arasında. Faiz artışının eylül ayına kalabileceği belirtiliyor. Reuters'ın 1-6 Nisan'da yaptığı bir ankete katılanların büyük bir çoğunluğu, faizin bu yıl rekor düşük seviyeden yükseleceğini tahmin ediyor.
Hem de bu artışın eski tahminlere göre daha hızlı olacağı görüşü ağırlık kazanıyor. 53 katılımcıdan 41'i faiz artırımının başlamasını beklerken, 31'i dördüncü çeyrekte bu adımın atılmasını bekliyor. 10 kişi ise ilk toplantıda yapılacağı görüşünde. Euro Bölgesi'nde bu çeyrek için ekonomik büyüme tahminleri bir ay önce beklenenin yarısından daha düşüğüne, sadece yüzde 0.4'e düşmüş durumda. Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 2.9 büyümesi bekleniyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da da 2022 için büyüme tahminleri yüzde 2.2'ye düşürüldü.
Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, "Yükselen enflasyon hepimizi endişelendiriyor. Tasarruf sahiplerinin yakında tekrar yüksek faiz oranlarını bekleyebileceklerini söyleyebilirim" dedi. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta ise Euro Bölgesi fiyat baskılarının çoğunun enerji piyasalarından ve merkez bankasının kontrolü dışındaki diğer faktörlerden geldiğini, bu nedenle "enflasyonu düşürmek için iç talebi büyük ölçüde bastırmak zorunda kalacaklarını" söyledi.
İngiltere'de analistler büyümenin şubat ayında sanayi üretimindeki düşüşün etkisiyle sadece yüzde 0.1 olacağına inanıyor. Mart ayında da düşüşün sürmesi ve ilk çeyrekte ancak yüzde 1'lik bir büyümenin gerçekleşeceğine inanılıyor.
Ukrayna'daki savaşın ekonomi üzerinde baskı oluşturması nedeniyle İtalya'da, bakanlık Euro Bölgesi'nin üçüncü en büyük ekonomisinde geçen eylül ayındaki yüzde 4.7'lik tahmini yüzde 3.1'e çekti. Hükümet, 2023 için GSYİH büyümesinin önceki hedef olan yüzde 2.8'den yüzde 2.4'e düşürdü. Ekonominin ilk çeyrekte muhtemelen yüzde 0.5 daraldığı belirtiliyor.