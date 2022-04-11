Türkiye sağlık turizminde haran bırakıyor! Bu yıl 1.5 milyon hasta ve 15 milyar dolar bekleniyor





HASTA BAŞINA 10 BİN DOLAR

Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Kurucu Başkanı Emin Çakmak da bu yıl hedeflerinin 1.5 milyon hasta ile 15 milyar dolar olduğunu açıkladı. Hasta başına gelir ortalamasının 10 bin dolar olduğunu aktaran Çakmak, en çok saç ekimi için sağlık turisti geldiğini, onu onkoloji hastaları ve estetik operasyonların takip ettiğini belirtti. "2021'de 1 milyon 268 bin hasta ülkemizi tercih etti ve yaklaşık 750 bini saç ekimi için geldi" diyen Çakmak, saç ekimi için en çok AB ülkeleri ve Ortadoğu, estetik ve onkoloji alanlarında da BDT, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden hasta çektiğimizi söyledi.