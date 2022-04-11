Türkiye sağlık turizminde haran bırakıyor! Bu yıl 1.5 milyon hasta ve 15 milyar dolar bekleniyor

Dünyada sağlık turizmi sektörü her yıl çift haneli rakamlarla büyürken; Türkiye bu alandaki başarısını gittikçe yükseltiyor. Para dergisinin haberine göre; geçen yıl pandemiye rağmen 1 milyonun üzerinde turisti sağlık turizmi kapsamında ağırlayan Türkiye, dünyada tercih edilen birinci ülke oldu. Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası Başkanı Aslı Tarcan, 2030'da dünya sağlık turizmi pastası 1 trilyon dolar olursa, Türk sağlık turizminin 100 milyar dolar pay alabileceğini vurguladı.
HASTA BAŞINA 10 BİN DOLAR
Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Kurucu Başkanı Emin Çakmak da bu yıl hedeflerinin 1.5 milyon hasta ile 15 milyar dolar olduğunu açıkladı. Hasta başına gelir ortalamasının 10 bin dolar olduğunu aktaran Çakmak, en çok saç ekimi için sağlık turisti geldiğini, onu onkoloji hastaları ve estetik operasyonların takip ettiğini belirtti. "2021'de 1 milyon 268 bin hasta ülkemizi tercih etti ve yaklaşık 750 bini saç ekimi için geldi" diyen Çakmak, saç ekimi için en çok AB ülkeleri ve Ortadoğu, estetik ve onkoloji alanlarında da BDT, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden hasta çektiğimizi söyledi.
TÜRKİYE FARKI
Özel Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat da dünyada Fransa, Almanya, Hindistan ve Amerika dışında sağlık turizminde Türkiye ile rekabet edebilecek ülke olmadığını ifade etti. Bahat, İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki hastanelerin kalp, karaciğer, kemik iliği ve bunun gibi alanlarda organ nakli yapacak statüye sahip olamadıkları için hasta çekemediğini kaydetti.