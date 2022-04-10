💰Altın ve Gümüş fiyatlarında kritik gelişme! Uzmanından flaş tahmin geldi! Hücuma hazır olun! Böylesi ilk kez olacak! Mayıs ayına gelirken..

Altın fiyatlarında hareketlenme başladı. Uzmanlardan art arda önemli tahminler geldi. Altın almak ya da satmak isteyen yatırımcılar fiyatların yükselip yükselmeyeceğini, ne zaman altın alınması gerektiğini merak ediyor. Piyasa uzmanları ve bankalar altın fiyatlarıyla ilgili kritik açıklamalar yaptı. Öte yandan haftalık bazda altın fiyatlarındaki hareketliğe bakıldığında özellikle gram altın yatırımcısına yüzde 1.49 oranında kazandırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Nisan ve Mayıs ayları için değerlendirmelerde bulundu.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Öncelikle altında son duruma bakalım. Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını, ata altın, gümüş fiyatları ve dolar kurunda son durum şöyle:
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.498,00
SATIŞ: 1.517,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 923,02
SATIŞ: 923,44
GRAM ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRDI
Haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü Fed'den gelen şahin mesajlar sonrası ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle 907 liraya kadar düştü. Cuma günü 924 liraya kadar yükselen gram altın haftayı 923 lira seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.49 oranında kazandırdı.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 836,95
SATIŞ: 843,22
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.130,00
SATIŞ: 6.205,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.982,00
SATIŞ: 6.048,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.983,00
SATIŞ: 6.048,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.996,00
SATIŞ: 3.035,00
GÜMÜŞ GRAM
ALIŞ: 11,73
SATIŞ: 11,76
DOLAR
ALIŞ: 14,7427
SATIŞ: 14,7443
ALTINDA İKİ SENARYO
Yükseltecek faktörler: Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.
Düşürecek faktörler: Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir. Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.