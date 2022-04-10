💰Altın ve Gümüş fiyatlarında kritik gelişme! Uzmanından flaş tahmin geldi! Hücuma hazır olun! Böylesi ilk kez olacak! Mayıs ayına gelirken..

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.982,00

SATIŞ: 6.048,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.983,00

SATIŞ: 6.048,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.996,00

SATIŞ: 3.035,00

GÜMÜŞ GRAM

ALIŞ: 11,73

SATIŞ: 11,76

DOLAR

ALIŞ: 14,7427

SATIŞ: 14,7443

ALTINDA İKİ SENARYO

Yükseltecek faktörler: Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.

Düşürecek faktörler: Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir. Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.