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    • Ekonomi
    • 10.04.2022 16:24
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    • 10.04.2022 16:24
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    💰Altın ve Gümüş fiyatlarında kritik gelişme! Uzmanından flaş tahmin geldi! Hücuma hazır olun! Böylesi ilk kez olacak! Mayıs ayına gelirken..

    Küçük ve büyük yatırımcıların yakından takip ettiği para piyasalarında son dakika gelişmesi yaşandı. Nisan ve mayıs ayına dikkat! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten flaş tahmin geldi. Dolar, altın, gümüş ve kripto paraların birlikte yarışacak. Memiş Nisan ayı için düşüş öngörüsünü devam ettirdiğini ifade eden Memiş, Mayıs ayı içinse uyardı. İşte gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını, ata altını ile gümüşte son durum ve Memiş'in kritik açıklamaları....

    Altın ve Gümüş fiyatlarında kritik gelişme!

    Altın fiyatlarında hareketlenme başladı. Uzmanlardan art arda önemli tahminler geldi. Altın almak ya da satmak isteyen yatırımcılar fiyatların yükselip yükselmeyeceğini, ne zaman altın alınması gerektiğini merak ediyor. Piyasa uzmanları ve bankalar altın fiyatlarıyla ilgili kritik açıklamalar yaptı. Öte yandan haftalık bazda altın fiyatlarındaki hareketliğe bakıldığında özellikle gram altın yatırımcısına yüzde 1.49 oranında kazandırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Nisan ve Mayıs ayları için değerlendirmelerde bulundu.

    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

    Öncelikle altında son duruma bakalım. Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını, ata altın, gümüş fiyatları ve dolar kurunda son durum şöyle:

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.498,00

    SATIŞ: 1.517,00

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 923,02

    SATIŞ: 923,44

    GRAM ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

    Haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başlayan gram altın çarşamba günü Fed'den gelen şahin mesajlar sonrası ons altında görülen geri çekilmenin etkisiyle 907 liraya kadar düştü. Cuma günü 924 liraya kadar yükselen gram altın haftayı 923 lira seviyesinden kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.49 oranında kazandırdı.

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 836,95

    SATIŞ: 843,22

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 6.130,00

    SATIŞ: 6.205,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.982,00

    SATIŞ: 6.048,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 5.983,00

    SATIŞ: 6.048,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.996,00

    SATIŞ: 3.035,00

    GÜMÜŞ GRAM

    ALIŞ: 11,73

    SATIŞ: 11,76

    DOLAR

    ALIŞ: 14,7427

    SATIŞ: 14,7443

    ALTINDA İKİ SENARYO

    Yükseltecek faktörler: Daha yüksek emtia fiyatları ve ücret fiyat spirali enflasyonun beklenenden daha fazla yükselmesine neden olabilir. Ukrayna'daki durumun düzelmemesi veya daha da kötüsü çatışmanın tırmanması altın fiyatlarını önemli ölçüde destekler. Altın boğalarının bu senaryoda yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi , ana direnç noktası olarak görülen ons başına 2 bin dolar seviyesini geçebilmek.

    Düşürecek faktörler: Doların önümüzdeki haftalarda yükselişini sürdürmesi altının son kazanımlarını tersine çevirebilir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin hafiflemesi enflasyonu yavaşlatabilir, altının güvenli bir sığınak olarak cazibesini azaltabilir. Rusya, rubleyi savunmak için altının bir kısmını tasfi ye etmeyi başarırsa, bu durum fiziksel altın arzını önemli ölçüde artıracak ve fiyatları aşağı çekecektir. 1.900 dolar desteğinin kırılması halinde, böyle bir senaryoda ayılar 1.850 dolar hedefine yönelebilir.

        İSLAM MEMİŞ

        Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada döviz ve altınla borçlanılmaması gerektiğini söyledi. Nisan ayı için düşüş öngörüsünü sürdürdüğünü belirten Memiş, Mayıs ayı içinse uyardı. İşte Memiş'in açıklamaları:

        "Gram altın yükselince herkes kuyumculara gidiyor, dolar artınca herkes dolar alıyor. Ama çok büyük bir tuzak var. Malı alırken kazanmak gerekiyor. Her ne kadar Fed'in Mayıs'ta 50 baz puanlık bir faiz artırımını yapacağı konuşulsa da ben şüpheli bir şekilde çekerim kendimi kenara. Dolar, aşırı değer kazandı.

        'Ev ve araba almak için param var. Eğer altın veya dövize yatırım yaparsam üzerine biraz daha koyar öyle alırım' demek yanlıştır. Dolardan yükseliş bekliyorsak ev fiyatları da artacak demektir.

        MAYIS AYI İÇİN UYARDI

        Nisan ayında altın, dolar uçacak hikayelerini rafa kaldırın. Zaten bir tuzak vardı işledi. Yüksekten herkese aldırdılar. Yüksekten alan kaybetti. Nisan ayında ben döviz ve emtia tarafında düşüş öngörümü devam ettiriyorum."

        Memiş, gram altın ve ons altın fiyatlarındaki geri çekilmenin devam edeceğini söyledi. Ons altının 1.900 dolar seviyesinin altına, gram altının ise 900 TL altına sarkmasının mümkün olabileceğini kaydeden Memiş, "Gümüş ise gram tarafında 11 TL altına düşebilir. Bunlar da alım fırsatı olabilir" ifadelerini kullandı. Memiş, dolar, altın, gümüş ve kripto paraların birlikte yarışacağına da dikkat çekti.
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        Hakim fragman
        Haberler Ekonomi 💰Altın ve Gümüş fiyatlarında kritik gelişme! Uzmanından flaş tahmin geldi! Hücuma hazır olun! Böylesi ilk kez olacak! Mayıs ayına gelirken..
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