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    • Ekonomi
    • 11.04.2022 10:23
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    • 11.04.2022 10:23
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerini açıkladı! Cari işlemler hesabı...

    Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar oldu.

    TCMB kritik verileri açıkladı!

    Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubat ayında 5 milyar 154 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 845 milyon dolar oldu.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 707 milyon dolar artarak 5 milyar 154 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

    Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 902 milyon dolar artarak 6 milyar 3 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

    Geçen yılın şubat ayında 624 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 167 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 874 milyon dolar artarak 1 milyar 608 milyon dolara yükseldi.

        Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 737 milyon dolar artışla 1 milyar 235 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar ise aynı dönemde 387 milyon dolar azalarak 821 milyon dolar oldu.

        İkincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 66 milyon dolar azalarak 62 milyon dolar olarak gerçekleşti.



        AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

        Öte yandan, ocak ayına ilişkin cari işlemler açığı 7 milyar 112 milyon dolardan 6 milyar 982 milyon dolara revize edildi.

        Şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 765 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

        Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, şubatta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 228 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 573 milyon dolarlık net satış yaptı.

        Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 551 milyon dolar geri ödeme, genel hükümet ise 1 milyar dolar net kullanım gerçekleştirdi.

        Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları şubatta 2 milyar 180 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 495 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 981 milyon dolar olmak üzere toplam net 2 milyar 476 milyon dolar arttı.

        Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 911 milyon dolar ve 174 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 244 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

        Resmi rezervler şubat ayında net 2 milyar 218 milyon dolar azaldı.

        Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

        2021 Ocak-Şubat 2022 Şubat 2022 Ocak-Şubat
        A- CARİ İŞLEMLER HESABI -4.250 -5.154 -12.136
        1. İhracat 30.713 20.150 37.971
        2. İthalat 34.719 26.153 52.319
        Mal Dengesi -4.006 -6.003 -14.348
        3. Hizmet Gelirleri 5.542 4.504 9.388
        4. Hizmet Giderleri 4.152 2.896 6.009
        Mal ve Hizmet Dengesi -2.616 -4.395 -10.969
        5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.194 589 1.258
        6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.982 1.410 2.452
        Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -4.404 -5.216 -12.163
        7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 154 62 27
        B. SERMAYE HESABI -19 -1 -1
        C. FİNANS HESABI -5.891 -3.448 -10.993
        8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 557 446 780
        9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.551 450 1.257
        10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -502 412 1.126
        11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 4.787 -353 -405
        11.1. Hisse Senetleri -779 -228 -580
        11.2. Borç Senetleri 5.566 -125 175
        12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.747 805 -1.500
        12.1. Merkez Bankası 0 0 0
        12.2. Genel Hükümet 3 0 0
        12.3. Bankalar 4.926 1.922 1.293
        12.4. Diğer Sektörler -2.182 -1.117 -2.793
        13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.355 5.014 10.547
        13.1. Merkez Bankası 1.377 2.726 3.857
        13.2. Genel Hükümet -148 -174 -222
        13.3. Bankalar 2.555 1.553 2.700
        13.4. Diğer Sektörler -1.429 909 4.212
        Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 1.622 -1.707 -1.144
        D. NET HATA VE NOKSAN 2.873 -511 -2.016
        GENEL DENGE -4.495 2.218 3.160
        E. REZERV VARLIKLAR 4.495 -2.218 -3.160
        14. Resmi Rezervler 4.495 -2.218 -3.160
        15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0
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        Haberler Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerini açıkladı! Cari işlemler hesabı...
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