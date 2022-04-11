Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerini açıkladı! Cari işlemler hesabı...





AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, ocak ayına ilişkin cari işlemler açığı 7 milyar 112 milyon dolardan 6 milyar 982 milyon dolara revize edildi.



Şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 765 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, şubatta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 228 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 573 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 551 milyon dolar geri ödeme, genel hükümet ise 1 milyar dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları şubatta 2 milyar 180 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 495 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 981 milyon dolar olmak üzere toplam net 2 milyar 476 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 911 milyon dolar ve 174 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 244 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler şubat ayında net 2 milyar 218 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Şubat 2022 Şubat 2022 Ocak-Şubat A- CARİ İŞLEMLER HESABI -4.250 -5.154 -12.136 1. İhracat 30.713 20.150 37.971 2. İthalat 34.719 26.153 52.319 Mal Dengesi -4.006 -6.003 -14.348 3. Hizmet Gelirleri 5.542 4.504 9.388 4. Hizmet Giderleri 4.152 2.896 6.009 Mal ve Hizmet Dengesi -2.616 -4.395 -10.969 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.194 589 1.258 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.982 1.410 2.452 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -4.404 -5.216 -12.163 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 154 62 27 B. SERMAYE HESABI -19 -1 -1 C. FİNANS HESABI -5.891 -3.448 -10.993 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 557 446 780 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.551 450 1.257 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -502 412 1.126 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 4.787 -353 -405 11.1. Hisse Senetleri -779 -228 -580 11.2. Borç Senetleri 5.566 -125 175 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.747 805 -1.500 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 3 0 0 12.3. Bankalar 4.926 1.922 1.293 12.4. Diğer Sektörler -2.182 -1.117 -2.793 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.355 5.014 10.547 13.1. Merkez Bankası 1.377 2.726 3.857 13.2. Genel Hükümet -148 -174 -222 13.3. Bankalar 2.555 1.553 2.700 13.4. Diğer Sektörler -1.429 909 4.212 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 1.622 -1.707 -1.144 D. NET HATA VE NOKSAN 2.873 -511 -2.016 GENEL DENGE -4.495 2.218 3.160 E. REZERV VARLIKLAR 4.495 -2.218 -3.160 14. Resmi Rezervler 4.495 -2.218 -3.160 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0