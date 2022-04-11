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    • Ekonomi
    • 11.04.2022 10:08
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    • 11.04.2022 10:23
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    Araç sahiplerine müjde! Motorine 1,04 TL indirim!

    Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası yarından itibaren motorine 1 lira 04 kuruş indirim bekleniyor.

    Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor!

    Dünyada koronavirüs salgınıyla başlayan küresel sıkıntılar, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte krize dönüştü.

    Başta petrol ve doğalgaz gibi enerji üreticisi Rusya ile Batı arasındaki yaptırım süreci, fiyatları 130 doların üzerine çıkardı.

    Bu kapsamda Türkiye'de de akaryakıt ürünlerine art arda zamlar geldi.

        Motorin ve benzin fiyatları 20 liranın üzerine çıktı.

        1,04 TL İNDİRİM GELİYOR
        Savaşın devam etmesine karşın piyasalarda varil petrol fiyatlarının 100 doların altına çekilmesi ile fiyatlar yine değişiyor.

        Bu kapsamda Türkiye'de, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1,04 TL indirim bekleniyor.
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            Haberler Ekonomi Araç sahiplerine müjde! Motorine 1,04 TL indirim!
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