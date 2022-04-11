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    • Ekonomi
    • 11.04.2022 09:59
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    • 11.04.2022 09:59
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    Rekabet Kurulu internet sitesinden duyurdu: Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'ye soruşturma açıldı

    Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Duyuruya göre bu karar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin kanunu ihlal ettiği, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldığı veya kalacağı anlamını taşımıyor.

    AA
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    Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

    Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, "Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'nin ürünlerinin yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

    Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

    Duyuruya göre bu karar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin kanunu ihlal ettiği, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldığı veya kalacağı anlamını taşımıyor.

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    Haberler Ekonomi Rekabet Kurulu internet sitesinden duyurdu: Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'ye soruşturma açıldı
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