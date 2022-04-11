Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

FERROBOR İÇİN TEMEL ATILACAK

2022'de bor ile ilgili yeni yatırımlar yapılacağını aktaran Dönmez, şunları kaydetti: "Örneğin Bor Karbür Üretim Tesisi. Yılda yaklaşık bin ton üretimin planlandığı bu tesisin yapımı devam ediyor. Bu yıl tamamlayıp performans testine başlamayı planlıyoruz. Ferrobor Üretim Tesisi de çok önemli. Özellikle çelik, neodim (Nd-Fe-B) mıknatıs, amorf metallerin üretiminde kullanılan Ferrobor ürünü için 800 ton/yıl kapasiteli üretim tesisinin ihale süreci devam ediyor. Bu yıl da bu tesisin temelini atmayı hedefliyoruz. Lityum Karbonat Üretim Tesisi'nde ilk lityum karbonat üretimini yaptık. Bu tesisin kapasitesi ise yıllık 10 ton. Kırka'da 600 ton/yıl ve Bandırma'da 100 ton/yıl kapasiteli lityum karbonat üretim tesisi kurulması için gerekli etüt ve projelendirme çalışmalarının 2022 sonunda tamamlanması, sonrasında tesislerin yapım işi ihalesine çıkılması da bu yılki planlarımız arasında."