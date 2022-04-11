Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Cam sanayi, gübre ve seramik gibi sektörlerde kullanılan borun satışları 2021'de bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 52, tutar bazında ise yüzde 56.4 yükseldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 2021'de 2.5 milyon tonu ihraç olmak üzere 2.6 milyon ton bor ürünleri satışı yaptığını belirterek, "Geçen yıl rekor kırdığımız bor ve bor ürünleri satışında bu yıl hedefimiz 1.1 milyar dolar" diye konuştu.
TÜM ZAMANLARIN REKORU
Dünyanın en fazla bor rezervine sahip ülkesi konumundaki Türkiye, bu alanda yaptığı yatırımlarla son yıllara satışlarını artırdı. Dönmez, Türkiye'nin 2021'de 2.5 milyon tonu ihraç olmak üzere 2.6 milyon bor ürünleri satışı yaptığını belirterek, "Bundan da 1 milyar 30 milyon dolarlık satış geliri elde ettik. Bu tüm zamanların rekoru" dedi.
Boru katma değerli olarak daha fazla satmak için çabaladıklarını aktaran Dönmez, "Geçen yıl rekor kırdığımız bor ve bor ürünleri satışında bu yıl hedefimiz 1.1 milyar dolar. Miktar olarak ise 2 milyon 500 bin ton bor ürünü satma hedefindeyiz" diye konuştu.