Hasat gecikince fırsatçılar ortaya çıktı: Soğan ve patateste aynı oyun sahnede!

Geçtiğimiz yıllarda patates-soğanda yapılan stokçuluk oyunu yine sahneye konuldu. Son günlerde depolarda çürümeye yüz tutmuş soğan videoları yeniden ortaya çıktı. Soğan ve patates fiyatları da hızlı bir tırmanışa geçti. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 2-3 liradan satılan patatesin kilogram fiyatı Hal'de 8 TL, pazarda ise 10 TL'yi gördü. Kuru soğan ise Hal'de 4 TL'yi, pazarda 6-7 lirayı buldu. Son dönemde yaşanan hızlı fiyat artışının arkasından ise yine stokçular çıktı. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın bu oyuna seyirci kalıp, sahada denetimlerini artırmaması da tepki çekti.
ADANA HASATI SARKTI
Patates ve soğanda ilk hasat Adana bölgesinde yapılıyor. Hemen her yıl nisan ortasında yapılan patates hasadını bu yıl martta gelen don vurdu. Patatesin çiçeğini etkileyen don nedeniyle mahsulde yüzde 50 kayıp yaşanırken, ürün hasadı ise havaların soğuk gitmesi nedeniyle mayıs ortasına sarktı. Bu durumu fırsat bilen tüccarlar, kışlık patatesleri Nevşehir'deki depolarda tutup, piyasaya sürmedi. Arz düşünce fiyatlar arttı.
İKİ HAFTAYA DÜŞECEK
Soğanda ise geçen yıl zarar eden üreticilerin bu yıl ekimi kısması fiyatı hareketlendirdi. Ağırlıklı olarak Ankara Polatlı bölgesinde tutulan soğanlarda havaların ısınmasıyla birlikte çürüme başlıyor. Bu ürünlerde çürüklerin ayıklanıp iyi olanların piyasaya sürülmesi gerekiyor. Ancak fırsatçılar fiyatı yukarıda tutabilmek için tonlarca soğanı dökebiliyor. Soğanda da ilk hasadın yapılacağı yer yine Adana bölgesi. Sabah'ta yer alan habere göre, soğanın dondan etkilenmeyeceğini belirten üreticiler, iki hafta içinde yeni mahsulün piyasaya gireceğini, fiyatların düşeceğini belirtiyor.