Özel sektörde işçi açığı İŞKUR aracığıyla kapanıyor! 92 bin işçi aranıyor

İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana sağladığı istihdam sayısı 368 bine ulaşan İŞKUR'da, iş fırsatları sürüyor. Firmalar halen İŞKUR vasıtasıyla 91 bin 785 personel arıyor. En çok beden işçisi aranırken, bu alanda 17 bin 568 kişiye iş fırsatı sunuluyor. Özel sektör ayrıca; 3 bin 638 satış danışmanı, 3 bin 188 temizlik görevlisi, 2 bin 8 makineci (dikiş), bin 974 garson arıyor. Bin 651 kişiyle çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve bin 510 kişiyle turizm elemanı da açık iş listesinde öne çıkıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.



İŞTE İLK 15 MESLEK

Beden işçisi (Genel) 17.568

Satış danışmanı / Uzmanı 3.638

Temizlik görevlisi 3.188

Makineci (Dikiş) 2.008

Garson (Servis elemanı) 1.974

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi 1.651

Turizm ve otelcilik elemanı 1.510

Ön muhasebeci 1.378

Konfeksiyon işçisi 1.289

Özel güvenlik görevlisi (Silahsız) 1.183

Paketleme işçisi 1.045

Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı 1.008

Şoför-Yük taşıma 950

Kasiyer 869

Ambar/Depo görevlisi 770

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