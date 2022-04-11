İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana sağladığı istihdam sayısı 368 bine ulaşan İŞKUR'da, iş fırsatları sürüyor. Firmalar halen İŞKUR vasıtasıyla 91 bin 785 personel arıyor. En çok beden işçisi aranırken, bu alanda 17 bin 568 kişiye iş fırsatı sunuluyor. Özel sektör ayrıca; 3 bin 638 satış danışmanı, 3 bin 188 temizlik görevlisi, 2 bin 8 makineci (dikiş), bin 974 garson arıyor. Bin 651 kişiyle çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve bin 510 kişiyle turizm elemanı da açık iş listesinde öne çıkıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.
İŞTE İLK 15 MESLEK
Beden işçisi (Genel) 17.568
Satış danışmanı / Uzmanı 3.638
Temizlik görevlisi 3.188
Makineci (Dikiş) 2.008
Garson (Servis elemanı) 1.974
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi 1.651
Turizm ve otelcilik elemanı 1.510
Ön muhasebeci 1.378
Konfeksiyon işçisi 1.289
Özel güvenlik görevlisi (Silahsız) 1.183
Paketleme işçisi 1.045
Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı 1.008
Şoför-Yük taşıma 950
Kasiyer 869
Ambar/Depo görevlisi 770
- Ekonomi
- 11.04.2022 Gazete
Özel sektörde işçi açığı İŞKUR aracığıyla kapanıyor! 92 bin işçi aranıyor
Özel sektör İŞKUR aracılığıyla 91 bin 785 personel arıyor. Açık işte ilk sırayı 17 bini aşkın kişiyle beden işçisi alırken, satış danışmanı ve temizlik görevlisi takip ediyor.
İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana sağladığı istihdam sayısı 368 bine ulaşan İŞKUR'da, iş fırsatları sürüyor. Firmalar halen İŞKUR vasıtasıyla 91 bin 785 personel arıyor. En çok beden işçisi aranırken, bu alanda 17 bin 568 kişiye iş fırsatı sunuluyor. Özel sektör ayrıca; 3 bin 638 satış danışmanı, 3 bin 188 temizlik görevlisi, 2 bin 8 makineci (dikiş), bin 974 garson arıyor. Bin 651 kişiyle çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve bin 510 kişiyle turizm elemanı da açık iş listesinde öne çıkıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.