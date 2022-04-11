Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Özel sektörde işçi açığı İŞKUR aracığıyla kapanıyor! 92 bin işçi aranıyor

    Özel sektör İŞKUR aracılığıyla 91 bin 785 personel arıyor. Açık işte ilk sırayı 17 bini aşkın kişiyle beden işçisi alırken, satış danışmanı ve temizlik görevlisi takip ediyor.

    Çığıl Ön Yener
    92 bin işçi aranıyor

    İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana sağladığı istihdam sayısı 368 bine ulaşan İŞKUR'da, iş fırsatları sürüyor. Firmalar halen İŞKUR vasıtasıyla 91 bin 785 personel arıyor. En çok beden işçisi aranırken, bu alanda 17 bin 568 kişiye iş fırsatı sunuluyor. Özel sektör ayrıca; 3 bin 638 satış danışmanı, 3 bin 188 temizlik görevlisi, 2 bin 8 makineci (dikiş), bin 974 garson arıyor. Bin 651 kişiyle çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve bin 510 kişiyle turizm elemanı da açık iş listesinde öne çıkıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

    İŞTE İLK 15 MESLEK
    Beden işçisi (Genel) 17.568
    Satış danışmanı / Uzmanı 3.638
    Temizlik görevlisi 3.188
    Makineci (Dikiş) 2.008
    Garson (Servis elemanı) 1.974
    Çağrı merkezi müşteri temsilcisi 1.651
    Turizm ve otelcilik elemanı 1.510
    Ön muhasebeci 1.378
    Konfeksiyon işçisi 1.289
    Özel güvenlik görevlisi (Silahsız) 1.183
    Paketleme işçisi 1.045
    Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı 1.008
    Şoför-Yük taşıma 950
    Kasiyer 869
    Ambar/Depo görevlisi 770

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dakika dakika Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi
    Haberler Ekonomi Özel sektörde işçi açığı İŞKUR aracığıyla kapanıyor! 92 bin işçi aranıyor
        SON DAKİKA