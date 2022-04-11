Mahkemeden dikkat çeken "hayat sigortası" kararı! Kredi çekenler dikkat

Çok sayıda tüketici ile banka arasındaki tartışma konularından birini de kredi kullanımı ile birlikte yaptırılan hayat sigortası oluşturuyor. Tüketiciler, kredi kullanımı için söz konusu sigortanın zorunlu tutulmasını ve başka bir sigorta şirketinden poliçe düzenletmesine olanak verilmemesini eleştirirken, bankalar ise "Amaç, kredinin teminat altına alınması. Tüketicinin de yararına bir durum bu" savunması yapıyor. Var olan tartışmaya yeni boyut kazandıracak bir karar ise, görülen bir davada çıktı.
400 BİN LİRALIK KREDİ
Mimar B. Ç. (32), 2020 yılı başında konut kredisi almaya karar verdi. 400 bin liralık kredi için temasta olduğu bankaya gerekli güvenceyi veren B.Ç.'nin talep ettiği krediye onay çıktı. Krediyi kullandıran banka, B.Ç.'ye 3 bin 822 liralık prim bedeli olan sigorta da yaptırdı. B.Ç., banka görevlisine bu konudaki itirazını iletse de olumlu bir karşılık alamadı. Kredi tutarı Ç.'nin hesabına geçtikten sonra bu kez talebini, ilgili bankanın genel müdürlüğüne yazılı olarak iletti. Ancak yine sonuç değişmedi.
KARARA İTİRAZ EDİLDİ
B.Ç. bu kez, Ümraniye Tüketici Hakem Heyeti'nin kapısını çaldı. Talebi, sigorta primi olarak kendisinden alınan paranın iadesi oldu. Banka avukatları talebe itiraz etti. Heyet, yaptığı inceleme sonrası talebi kabul etti. Heyet, Ç.'den alınan paradan 3 bin 783 liranın iadesine karar verdi. Banka avukatları söz konusu kararın iptali için Anadolu 1. Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.