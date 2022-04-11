Mahkemeden dikkat çeken "hayat sigortası" kararı! Kredi çekenler dikkat

Çok sayıda tüketici ile banka arasındaki tartışma konularından birini de kredi kullanımı ile birlikte yaptırılan hayat sigortası oluşturuyor. Tüketiciler, kredi kullanımı için söz konusu sigortanın zorunlu tutulmasını ve başka bir sigorta şirketinden poliçe düzenletmesine olanak verilmemesini eleştirirken, bankalar ise "Amaç, kredinin teminat altına alınması. Tüketicinin de yararına bir durum bu" savunması yapıyor. Var olan tartışmaya yeni boyut kazandıracak bir karar ise, görülen bir davada çıktı.