Gelir İdaresi Başkanlığı 27, Amasya Üniversitesi 47, Kayseri Üniversitesi 28 personel alacak! İşte başvuru şartları ve kontenjanlar

Gelir idaresi Başkanlığına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için toplam 27 (yirmi yedi) sözleşmeli personel alınacak. İşte ilanın detayları;
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
GİRİŞ SINAVI İLANI
I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için toplam 27 (yirmi yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.
Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS P93 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P93 puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
II - SINAV TARİHİ VE YERİ
- Sözlü sınav 31 Mayıs - 1 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
- 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve
sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.