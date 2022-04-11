Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı öncesi tahminler belli oldu | Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

TCMB'NİN ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14.22 iken, bu anket döneminde yüzde 14.00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14.00 olarak gerçekleşti.

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