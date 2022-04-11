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    • Ekonomi
    • 11.04.2022 14:16
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    • 11.04.2022 14:23
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    Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı öncesi tahminler belli oldu | Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

    Son dakika haberi... Merkez Bankası, 2022'nin 4'üncü faiz kararını 14 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Milyonlarca vatandaş, Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararına odaklandı. Kritik karar öncesi ekonomistlerin tahminleri de belli oldu. İşte detaylar...

    Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı öncesi tahminler

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti.

    2022'DE SABİT TUTULMUŞTU
    Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci ve üçüncü faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu. Merkez Bankası 2022 yılının 4. faiz kararını ise 14 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:



    AA ANKETİ
    AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

        TCMB'NİN ANKETİ
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14.22 iken, bu anket döneminde yüzde 14.00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14.00 olarak gerçekleşti.

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        Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı öncesi tahminler
        Haberler Ekonomi Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı öncesi tahminler belli oldu | Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
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