Bakan Nebati'den iş dünyası ile buluşma etkinliğinde flaş açıklamalar





Turizm sektöründe, Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolü ve turizmdeki çeşitlendirmemiz ile turizmde yüksek gelir elde etmeye devam edeceğiz. Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz.