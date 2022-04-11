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    • Ekonomi
    • 11.04.2022 16:07
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    • 11.04.2022 16:16
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    Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

    Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını açıkladı.

    Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını bildirdi

    Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Dönmez "Ve Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin MW'ı aştı. Kamu ve özel sektörün gayretli çalışmalarıyla son 20 yılda kurulu gücümüzü 3 kattan fazla artırdık" dedi.

    Bakan Dönmez "Kurulu güçteki yeşil payı yüzde 54. Kurulu gücümüz arttıkça ekonomimiz büyüyor. Türkiye 2023'e adım adım ilerliyor" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı
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