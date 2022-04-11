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    • Ekonomi
    • 12.04.2022 08:45
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    • 12.04.2022 08:49
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    BENZİN MOTORİNE İNDİRİM GELDİ! 1 LT benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu? 12 Nisan BP, Opet, Shell İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları!

    Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili sevindiren haber geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak. Peki 12 Nisan akaryakıt fiyatları düştü mü? 1 LT benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin litre fiyatı kaç para? İşte en güncel duyurular ve BP, Opet, Shell son dakika akaryakıt fiyatları...

    BENZİN MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

    BENZİN MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ! İstanbul, Ankara'da 1 LT benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu? soruları gündemde yer alıyor. BP, Opet, Shell 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Arabası olan milyonlarca kişinin yüzü gülecek. Bugün itibariyle Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100,80 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün itibariyle kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 100,80 dolar oldu. Brent petroldaki düşüş akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. İşte detaylar...

    BRENT PETROLDE SON DURUM

    Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 100,80 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,11 dolardan alıcı buldu.

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin geçen hafta acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması fiyatları etkilemeyi sürdürüyor.

    IEA, çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını, 60 milyon varilin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını belirtmişti.

    Japonya da acil rezervinden ek 15 milyon varil petrolü, piyasaların istikrarı kapsamında kullanıma açacak.

    Çin'in en büyük şehri Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanmanın devam etmesinin de talebi kısıtlayacağı beklentisiyle fiyatlar aşağı yönlü baskılanıyor.

    Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Nisan döneminde önceki haftaya göre 13 artışla 546'ya yükseldi.

    Uzmanlar, Rusya'dan petrol tedarikinin hala devam ettiğine dikkati çekerek, ülkelerin Rus petrolünün yerinin farklı kaynaklarla doldurulmasına yönelik çabaların ne kadar etkili olacağının henüz tahmin edilemeyeceğini belirtiyor.

    Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise geçen hafta lojistik sorunları nedeniyle nisan ayında petrol üretiminin mart ayına göre yüzde 4 ila 5 azalmasını beklediklerini duyurmuştu.

    Brent petrolde teknik olarak 101,23 ile 101,45 dolar aralığının direnç, 100,58 ile 100,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

        BENZİN MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, GELDİ Mİ?

        Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 12 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

        12 NİSAN GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

        👉İstanbul

        Motorin litre fiyatı 20 lira 22 TL'den satılıyor.

        Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

        👉Ankara

        Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

        Ankara motorin litre fiyatı: 21, TL

        👉İzmir

        İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

        İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL

        PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

        Fiyatlardaki düşüşte, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin geçen hafta acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması etkili oluyor. Stratejik rezervlerden yapılacak satışın, piyasada bir süredir devam eden daralmayı gelecek aylarda hafifletmesi ve fiyatların yükselişini azaltması bekleniyor.

        Uzmanlar, söz konusu hamlenin gelecek 6 ay için piyasaya günlük 1,3 milyon varil sunulması anlamına geldiğini, bunun da piyasadaki 1 milyon varillik Rus petrolü boşluğunu tamamlamaya yeterli olacağını tahmin ediyor.

        Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Rusya'ya yeni yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirtti. Borrell, Rusya'ya petrol ambargosu seçeneğinin devrede olup olmadığına ilişkin soru üzerine, yaptırımların her zaman masada olduğunu, bakanların yeni adımları görüşeceğini ifade etti.

        Çin'in en büyük şehri Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta başlayan ve halen devam eden kademeli kapanma da talep daralması endişelerini tetikleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

        Brent petrolde teknik olarak 99,17 ile 100,60 dolar aralığının direnç, 97,02 ile 96,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi BENZİN MOTORİNE İNDİRİM GELDİ! 1 LT benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu? 12 Nisan BP, Opet, Shell İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları!
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