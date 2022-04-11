1650 lira ödeniyor her ay! Hesaba yatırıldı, Bakan açıklama yaptı! Ve sonunda netleşti!

Devlet doğrultusundan sağlanan sosyla yardım ödemelerinde yeni rakamların tamamı açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yapmış bulunduğu bir yazılı açıklama ile 2022 senesinde hangi ödemelerin kaç TL ödeneceğini kalem kalem listeledi. İşte kişilerin alacakları yeni ödemeler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yazılı açıklaması ile engelli vatandaşlara, yaşlılara ödenen ya da evde bakım parası alan kişilerin aldıkları ödemelerin artırıldığını duyuruldu. Bakan Yanık ödemelerin bundan ileri dönemlerde ilan edilen zamlı tutarlar üzerinden yapılacağını söyledi. Hangi ödemenin ne kadar arttığına dair de bir liste yayımlayan Bakan Yanık şu verileri paylaştı.
2022 YILINDA HANGİ VARDIMLAR VAR?
Yaşlı aylığı 2022 senesinde 1084 TL hesaplara yatacak
Engel seviyesi yüzde 70 ve üzeri olan vatandaşlara ise 1298 TL hesaplara yatacak
Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ise 1649 TL hesaplara yatacak
18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 865 TL hesaplara yatacak
SOSYAL YARDIMLAR NASIL ALINIR?
Aile Bakanlığı'nın sağladığı sosyal yardım ödemelerinden faydalanmak amacıyla kişilerin kendi gereksinimlerine göre müracaat yapmaları gerek. Besin yardımı, barınma yardımı, nakit gereksinim yardımı, maaş yardımı ve başka bütün destekler amacıyla hem yazılı hemde çevrimiçi müracaat mevcut. Vatandaşlar müracaatlarını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapabilirler. Bunun dışında vatandaşlar kendi e-Devlet sistemlerine giriş yaparak buradan çevrimiçi müracaat işlemlerini tamamlayabilirler. Online müracaatlar sosyal yardımlar genel müdürlüğü hizmetlerinden yapılacak.