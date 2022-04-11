1650 lira ödeniyor her ay! Hesaba yatırıldı, Bakan açıklama yaptı! Ve sonunda netleşti!

Devlet doğrultusundan sağlanan sosyla yardım ödemelerinde yeni rakamların tamamı açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yapmış bulunduğu bir yazılı açıklama ile 2022 senesinde hangi ödemelerin kaç TL ödeneceğini kalem kalem listeledi. İşte kişilerin alacakları yeni ödemeler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yazılı açıklaması ile engelli vatandaşlara, yaşlılara ödenen ya da evde bakım parası alan kişilerin aldıkları ödemelerin artırıldığını duyuruldu. Bakan Yanık ödemelerin bundan ileri dönemlerde ilan edilen zamlı tutarlar üzerinden yapılacağını söyledi. Hangi ödemenin ne kadar arttığına dair de bir liste yayımlayan Bakan Yanık şu verileri paylaştı.