Gelir İdaresi Başkanlığı 56, OGM 5000, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 61 personel alacak! İşte başvuru şartları ve kontenjanlar

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı 56, OGM 5000 geçici işçi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise 61 sözleşmeli personel alacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı 56 sözleşmeli personel alımı yapacak.
İL KONTENJAN DAĞILIMI
Gelir İdaresi Başkanlığı (Merkez) 4, Adana 2, Ağrı 1, Ankara 3, Antalya 3, Artvin 1, Balıkesir 1, Bilecik 1, Bursa 4, Çorum 1, Edirne 1, Eskişehir 1, Gaziantep 1, Hakkari 1, Iğdır 1, İstanbul 6, İzmir 4, Kahramanmaraş 1, Karaman 1, Kars 1, Kırıkkale 1, Kocaeli 1, Malatya 1, Manisa 2, Mardin 1, Muş 1, Niğde 1, Ordu 1, Rize 1, Sinop 1, Tekirdağ 1, Trabzon 1, Tunceli 1, Van 1, Yalova 1, Zonguldak 1
İlanda şu ifadelere yer verildi;
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için toplam 56 (elli altı) sözleşmeli personel alınacaktır.
Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS P94 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P94 puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
SINAV TARİHİ VE YERİ
- Sözlü sınav 6 - 8 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.
- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.