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    • Ekonomi
    • 09.04.2022 12:33
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    • 09.04.2022 12:40
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    Gelir İdaresi Başkanlığı 56, OGM 5000, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 61 personel alacak! İşte başvuru şartları ve kontenjanlar

    Son dakika haberi! Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı 56, OGM 5000 geçici işçi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise 61 sözleşmeli personel alacak. Peki başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte kontenjan, kadro dağılımı ve başvurular hakkında diğer tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Kamuda istihdam fırsatı! İşte başvuru şartları

    Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı 56, OGM 5000 geçici işçi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise 61 sözleşmeli personel alacak.

    Gelir İdaresi Başkanlığı 56 sözleşmeli personel alımı yapacak.

    İL KONTENJAN DAĞILIMI
    Gelir İdaresi Başkanlığı (Merkez) 4, Adana 2, Ağrı 1, Ankara 3, Antalya 3, Artvin 1, Balıkesir 1, Bilecik 1, Bursa 4, Çorum 1, Edirne 1, Eskişehir 1, Gaziantep 1, Hakkari 1, Iğdır 1, İstanbul 6, İzmir 4, Kahramanmaraş 1, Karaman 1, Kars 1, Kırıkkale 1, Kocaeli 1, Malatya 1, Manisa 2, Mardin 1, Muş 1, Niğde 1, Ordu 1, Rize 1, Sinop 1, Tekirdağ 1, Trabzon 1, Tunceli 1, Van 1, Yalova 1, Zonguldak 1

    İlanda şu ifadelere yer verildi;

    Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için toplam 56 (elli altı) sözleşmeli personel alınacaktır.

    Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS P94 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P94 puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

    SINAV TARİHİ VE YERİ

    - Sözlü sınav 6 - 8 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.

    - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel

        şartları taşımak,

        - 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve

        sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

        - Ortaöğretim kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

        - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ortaöğretim) katılmış ve KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

        - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.


        OGM 5 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
        Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; OGM 5000 geçici işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden alınacak başvurular 11 Nisan itibariyle başlayacak. 18 yaşını tamamlanlar, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almayanlar başvuruda bulunabilecek. İlanın duyurulmasının ardından binlerce kişi kadro dağılımını ve başvuru şartlarını araştırmaya koyuldu. Peki OGM 5 bin geçiçi işçi alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 5 bin işçi alımı kontenjan, kadro dağılımı ve başvurular hakkında diğer tüm detaylar...

        OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, "diğer orman işçisi" pozisyonunda 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek.

        Açık iş ilanları 11-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını buradan yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

        Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

        İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgiler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

        Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, geçici işçi alımı yapılacak pozisyonlar için gereken şartlar ile illerdeki kontenjana ilişkin detaylar da yer alıyor.

        GENEL ŞARTLAR
        1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

        2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

        3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

        5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

        6. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

        7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

        8. Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

        9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir



        ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI

        - En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,

        - "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

        - Cinsiyeti erkek olmak,

        - Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak,

        - Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.

        FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLAR ÖZEL ŞARTLARI
        - En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

        - "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

        - Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

        AŞÇI ÖZEL ŞARTLARI
        - En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,

        - "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

        - Aşçılık Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri veya,

        Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi [13UY0182-4] veya,Ortaöğretim Aşçılık bölümünden mezun olmak veya, Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, Yukarıdaki mezuniyet, sertifika veya mesleki yeterlilik belgelerinden en az bir tanesine sahip olmak.

        - En az 1 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek),

        - Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

            İTFAİYECİ ÖZEL ŞARTLARI
            - En az ortaöğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,

            - "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

            - Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

            - Cinsiyeti erkek olmak,

            - Ortaöğretim İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünden mezun olmak veya İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Durum ve Doğal Afet Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Yangın ve Doğal Afetler ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

            - Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.

            İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI ÖZEL ŞARTLARI
            - En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

            - "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

            - Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

            - Cinsiyeti erkek olmak,

            - Ortaöğretim Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Bölümlerinden veya Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

            OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
            OGM işçi alımı başvurusunda bulnacak adaylar 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.

            ALIM YAPILACAK İLLERİN LİSTESİ

            SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 61 PERSONEL ALIMI YAPACAK
            Sağlık Bilimleri Üniversiteleri kamu personeli alımı yapacağını başvuru kılavuzu ile başvuru yapacak adaylara duyurdu. 5 şehir kamu personel alımı yayınlanan ilana göre kurum bünyesinde istihdam etmek üzere 61 personel alımı yapıyor.

            Sağlık Bilimleri Üniversitesi duyurduğu ilana göre İstanbul, Ankara, Adana, Kayseri ve Erzurum şehirlerindeki tıp fakültelerine istihdam etmek üzere personel alımı yapıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi kamu personel alımı ilanına birçok unvanda 61 sözleşmeli personel alımı yapıyor.

            Sağlık Bilimleri Unvan ve Kontenjan Dağılımları

            11 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

            26 Temizlik Destek Personeli,

            19 Büro Personeli,

            5 Teknisyen,

            Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları

            T.C. vatandaşı olmak,

            Kamu haklarından mahrum kalmamak,

            Herhangi bir sebepten dolayı mahkum bırakılmamak,

            Erkek adayların askerlik sorunu olmaması,

            Akıl sağlığı ve vücut sağlığı sorunu bulunmaması,

            Güvenlik ile arşiv soruşturmalarından başarılı olmak,

            Herhangi bir kamu kurumlarından işten çıkartılmamış olmak,

            Alımı olan unvanların özel şartları uyuyor ve şartlarını yerine getiriyor olmak.

            Üniversite Kamu Personel Alımı Başvuru Tarihleri ve Başvuru Şekli

            Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylar başvurularını 08 Nisan 2022 ile 22 Nisan 2022 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi resmi internet sitesinde bulunana başvuru talep formunun doldurup çıktısını alınacak. Diğer istenilen belgeler ile birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir.

            Başvuracak adaylar kadroların sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Hak kazanan adayları Sağlık Bilimleri Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden duyuru yolu ile adayları belirleyecektir.

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            Haberler Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı 56, OGM 5000, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 61 personel alacak! İşte başvuru şartları ve kontenjanlar
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