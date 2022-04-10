İhtiyaç sahibine 239 milyon TL (Ekonomi haberleri)

Aile Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere nisanda 239 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödendiğini bildirdi. Yanık, ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi ve çocukların aileleriyle olmasını amaçladıklarını vurguladı.

RUS TURİST GETİRENE KREDİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası bölgeden gelen turist sayısının azalmaması için tedbir alınacak. Rusya'dan Türkiye'ye turist getiren, Anex, Pegas ve Coral gibi şirketler başta olmak üzere Rusya merkezli Türk tur operatörlerine KGF destekli 300 milyon dolarlık kredi desteği sağlanacak.

KAMU NORMALE DÖNÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, kamu kurumlarında normal mesai dönemi yeniden başladı. Yürürlükten kaldırılan genelge ile 60 yaş ve üzerindeki çalışan kronik hastalığı olanlarla ila 24 haftanın üzerinde hamile olan kadınların idari izinli sayılması öngörülüyordu. Video konferans sistemi ile yapılan toplantılara da gerek kalmadı.

KINDER FABRİKASI SÜRESIZ KAPANDI

Belçika, Avrupa'daki Salmonella salgının arkasında olduğu düşünülen Kinder Sürpriz yumurtalarını üreten fabrikayı kapatma kararı aldı. Dünyaca ünlü İtalya merkezli çikolata üreticisi Ferrero'nun ürünlerinde salmonella bakterisi tespit edilmiş, yapılan analizler sonucunda salmonella bakterisi taşıyan çikolataların şirketin Belçika'nın Arlon şehrindeki fabrikasında üretildiği açıklanmıştı. Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FAVV), dün yayınladığı bir açıklamada, Arlon fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatıldığını ve fabrikanın kapatıldığını açıkladı. FAVV, Ferrero firması tarafından sağlanan bilgilerin "eksik" olması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını ve fabrikanın "gıda güvenliği kuralları ve gereklilikleri sağlanıncaya kadar" kapalı kalacağını duyurdu.