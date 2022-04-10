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    Emeklinin zamlı maaş takvimi belli oluyor: Temmuz'da yüzde 34 artacak

    Emekliler için Nisan ayı ile başlayacak ödemeler Temmuz’un sonuna kadar devam edecek. Önce ikramiyeler ödenirken daha sonra zamlı maaşlar emeklilerin hesabında olacak.

    Temmuz’da yüzde 34 artacak

    Milyonlarca emekli için yılın ikinci maaş artışı yaklaşırken ödeme takvimi de netleşmeye başladı.

    Emeklilerin alacakları zam oranları için ilk üç aylık rakam da ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor.

    Bu oranın üzerine üç aylık enflasyon daha eklenince kesin rakam 3 Temmuz'da belirlenecek.

        Böylece SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten 7.5 puanı aşan oranda enflasyon farkı alacak. yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 civarında çıkması bekleniyor.

        Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 34,62 olurken memurların ve memur emeklilerinin zamları ise yüzde 7 + 27,12 şeklinde olacak. Toplamda da memur ve memur emeklisi artışı yüzde 34,12'yi bulacak.

        İKRAMİYEYE ÖZEL YASA
        Emekli bayram ikramiyelerinin ilk ödemesi bu ay sonunda yapılacak.

            Yapılması planlanan artış ile ilgili düzenlemenin de önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek olan torba yasanın içinde yer alması planlanıyor. Şu anda 1.100 TL olan ikramiyenin 1.500 TL'ye çıkartılması için bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor.

            Eğer bu formül kabul görürse ikramiyenin her yıl enflasyon kadar artırılması kesinlik kazanacak. Bu yıl içinde yüzde 36 artış olacak. Başka formüle göre ise bu yıl ikramiyelerin 2.000 TL'ye çıkartılması. Böylece toplamda 4000 TL ödenecek.

            İLK ÖDEME BU AY
            25-30 Nisan: Ramazan bayramı ikramiyesi
                Hakim fragman
                Haberler Ekonomi Emeklinin zamlı maaş takvimi belli oluyor: Temmuz'da yüzde 34 artacak
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