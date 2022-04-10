Emeklinin zamlı maaş takvimi belli oluyor: Temmuz'da yüzde 34 artacak

Emeklilerin alacakları zam oranları için ilk üç aylık rakam da ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor.