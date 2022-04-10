Emeklinin zamlı maaş takvimi belli oluyor: Temmuz'da yüzde 34 artacak

Milyonlarca emekli için yılın ikinci maaş artışı yaklaşırken ödeme takvimi de netleşmeye başladı.
Bu oranın üzerine üç aylık enflasyon daha eklenince kesin rakam 3 Temmuz'da belirlenecek.
Milyonlarca emekli için yılın ikinci maaş artışı yaklaşırken ödeme takvimi de netleşmeye başladı.
Bu oranın üzerine üç aylık enflasyon daha eklenince kesin rakam 3 Temmuz'da belirlenecek.
İKRAMİYEYE ÖZEL YASA
Emekli bayram ikramiyelerinin ilk ödemesi bu ay sonunda yapılacak.
Yapılması planlanan artış ile ilgili düzenlemenin de önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek olan torba yasanın içinde yer alması planlanıyor. Şu anda 1.100 TL olan ikramiyenin 1.500 TL'ye çıkartılması için bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor.
Eğer bu formül kabul görürse ikramiyenin her yıl enflasyon kadar artırılması kesinlik kazanacak. Bu yıl içinde yüzde 36 artış olacak. Başka formüle göre ise bu yıl ikramiyelerin 2.000 TL'ye çıkartılması. Böylece toplamda 4000 TL ödenecek.
İLK ÖDEME BU AY
25-30 Nisan: Ramazan bayramı ikramiyesi
4-8 Temmuz: Kurban Bayramı ikramiyes
15-25 Temmuz: Zamlı maaş ve fark ödemesi