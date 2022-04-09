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    • Ekonomi
    • 09.04.2022 06:59
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    • 09.04.2022 06:59
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    Kalyon’dan Niğde Bor’a güneş yatırımı

    Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) yarışmalarının Niğde'nin Bor ilçesini kapsayan projeleri için içerisinde Kalyon Enerji'nin de olduğu 3 şirkete 300 megavat kapasite tahsis edildi.

    Kalyon’dan Niğde Bor’a güneş yatırımı
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca düzenlenen yarışmaların sonuçlarına göre, YEKA için elektrik alım tavan fiyatı kilovatsaat başına 95 kuruş olarak belirlendi.

    Kapalı zarf usulüne göre gerçekleştirilen yarışma sonuçlarına göre, Bor-1 bölgesi için Smart Ges Enerji Üretim A.Ş. kilovatsaat başına 37.5 kuruş, Bor-2 bölgesi için Ecogreen Elektrik Enerji Üretim A.Ş. kilovatsaat başına 39 kuruş ve Bor-3 bölgesi için Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. kilovatsaat başına 42.7 kuruş teklifle yarışmayı kazanan şirketler oldu.

    49 BAŞVURU YAPILMIŞTI
    Sabah'ta yer alan habere göre, YEKA GES-4 kapsamındaki Bor-1 ve Bor-2 yarışmasına 18'er, Bor-3 yarışmasına ise 13 olmak üzere toplam 49 başvuru yapılmıştı.

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