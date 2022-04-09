Kalyon’dan Niğde Bor’a güneş yatırımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca düzenlenen yarışmaların sonuçlarına göre, YEKA için elektrik alım tavan fiyatı kilovatsaat başına 95 kuruş olarak belirlendi.
Kapalı zarf usulüne göre gerçekleştirilen yarışma sonuçlarına göre, Bor-1 bölgesi için Smart Ges Enerji Üretim A.Ş. kilovatsaat başına 37.5 kuruş, Bor-2 bölgesi için Ecogreen Elektrik Enerji Üretim A.Ş. kilovatsaat başına 39 kuruş ve Bor-3 bölgesi için Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. kilovatsaat başına 42.7 kuruş teklifle yarışmayı kazanan şirketler oldu.
49 BAŞVURU YAPILMIŞTI
Sabah'ta yer alan habere göre, YEKA GES-4 kapsamındaki Bor-1 ve Bor-2 yarışmasına 18'er, Bor-3 yarışmasına ise 13 olmak üzere toplam 49 başvuru yapılmıştı.