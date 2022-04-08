Kalyon PV uluslararası yatırımcılarla buluşuyor! 20 yıl boyunca daha fazla enerji: İlk prototipi katılımcılara tanıtılacak

Solarex İstanbul bu yıl 14'üncü kez düzenleniyor. Geliştirdiği yenilikçi ürünleri Solarex İstanbul'da 9'uncu salonda ziyaretçilerinin beğenisine sunacak olan Kalyon PV, aynı güçteki bir modülden 20 yıl boyunca daha fazla enerji üretmeye yarayan Galyum Katkılı LID Free modüllerinin ilk prototipini fuarda katılımcılarla buluşturacak.