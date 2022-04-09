TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat yıl sonunda 260 milyar doları bulur





TARIMDA ÜRETİMİN YÜZDE 10'U İHRAÇ EDİLİYOR

Gülle, tarım ürünleri ihracatındaki artışın iç piyasada fiyatların artmasına neden olduğu yönündeki yorumları da değerlendirdi.Sabah'ta yer alan habere göre, tarımda toplam üretimin sadece yüzde 10'unun ihraç edildiğini belirten Gülle, "Yaş sebze-meyve üretimimiz yıl 55 milyon ton. Sordum başkanlarıma bunun ne kadarını ihraç ediyoruz diye. Sadece yüzde 8'i... Yani yaklaşık 4.5 milyon ton gibi bir rakamı ihraç ediyoruz. Mesela domates ihracatı... 13 milyon ton domates üretimimiz var. Ne kadarını ihraç ediyoruz? 1.2 milyon tonunu yani yaklaşık yüzde 10'u" dedi. 250 milyar dolarlık bir ihracat rakamını konuşulduğuna dikkat çeken Gülle, "Olayın büyüklüğüne bakmamız lazım. Tarım ürünlerinin sadece yüzde 10'u ihraç ediliyor. Birtakım tarım ürünlerinin fiyatları üzerinden ihracattaki bu büyük değere zarar vermemek lazım" diye konuştu.

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