TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat yıl sonunda 260 milyar doları bulur

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, A Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programında ihracatın yıl sonunda 260 milyar doları bulacağını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan diplomasi atağının ihracatçıların elini daha da güçlendirdiğini anlatan Gülle, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e ticari heyetlerle çıkarma yaptıklarını, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi.
19 ayın 17'sinde rekor kıran ihracatta yıl sonu beklentilerini de paylaşan Gülle, 2022 hedeflerinin aşılacağını vurguladı. Gülle, "1970'te ihracatımız 1 milyar dolardı. 80'lerin sonunda 10 milyar dolar oldu. 90'larda 20 milyar dolar. 2000'lerde 30 milyar dolar. Bugün 250 milyar doları konuşuyoruz. Martta yıldan yıla ihracatımız 235 milyar dolar oldu. 3'lü rakamlara geçmemiz sadece 3 senemizi alacak. 2023'te 300 milyar doları bu ülke görecek" dedi.