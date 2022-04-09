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    • Haberler
    • 09.04.2022 09:19
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    • 09.04.2022 09:19
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    9 Nisan 1 LT benzin, mazot ne kadar oldu? BP, Opet, Shell / İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları! 💥BENZİNE MAZOTA İNDİRİM SON DAKİKA!

    Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrolün düşmesiyle birlikte benzine ve mazota indirip gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, 9 Nisan 1 LT benzin, mazot ne kadar oldu? BP, Opet, Shell / İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    💥BENZİNE MAZOTA İNDİRİM SİNYALİ! 9 Nisan 1 LT benzin, mazot ne kadar oldu?

    Benzin ve motorin fiyatları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bugün Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,38 dolardan işlem görüyor. Brent petrol fiyatlarının aşağı yönde seyretmesiyle birlikte vatandaşlarda benzin ve motorine indirim beklentisi de oluştu. Bu kapsamda araç sahipleri, 'Benzin ve mazota indirim gelecek mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 9 Nisan 1 LT benzin, mazot ne kadar oldu? BP, Opet, Shell / İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 101,38 DOLAR

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,38 dolardan işlem görüyor.

    Dün 98,41 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 101,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,86 dolardan alıcı buldu.

    Hafta başında 109 dolara kadar tırmanan fiyatlar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklamasının ardından düşüşe geçti.

    IEA, çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını, 60 milyon varilin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını belirtti.

    Son olarak Japonya acil rezervinden ek 15 milyon varil petrolü piyasaların istikrarı kapsamında kullanıma açacağını duyurdu. Japonya daha önce yaklaşık dört günlük iç tüketime eşdeğer olan 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunma taahhüdünde bulunmuştu.

    Petrol rezervlerinin bir kısmının kullanıma açılacağı haberlerinin ardından, Rusya'ya karşı alınan ambargo kararlarıyla halihazırda arz sıkıntısının yaşandığı uluslararası piyasalarda bir miktar rahatlama görülmesiyle fiyatlar geriledi.

        BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

        Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına inmesiyle birlikte vatandaşlarda benzin ve motorine indirim beklentisi de oluştu.

        8 Nisan 2022 sabahında benzin ve motorinde indirim ya da zam ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarına üst üste indirimler gelmişti. Dünkü düşüş sonrası beklentiye giren vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını merak ederken tabelaların değişmediği gözlemlendi. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19, motorin ise 22,23 liradan satılıyor. Otogazın litre fiyatı da ortalama 11,66 liradan satışa sunuluyor.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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