9 Nisan 1 LT benzin, mazot ne kadar oldu? BP, Opet, Shell / İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları! 💥BENZİNE MAZOTA İNDİRİM SON DAKİKA!

Benzin ve motorin fiyatları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bugün Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,38 dolardan işlem görüyor. Brent petrol fiyatlarının aşağı yönde seyretmesiyle birlikte vatandaşlarda benzin ve motorine indirim beklentisi de oluştu. Bu kapsamda araç sahipleri, 'Benzin ve mazota indirim gelecek mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 9 Nisan 1 LT benzin, mazot ne kadar oldu? BP, Opet, Shell / İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte merak edilenler!