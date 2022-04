Yerli ve milli otomobil TOGG için işe alımlar hızlandı!

SGK'DAN MESAJ VAR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20'den fazla azalan çalışanları kısa mesaj (SMS) ile uyarıyor. SGK'dan çalışanlara bu yıl giden uyarı mesajı sayısı önceki yıllara göre arttı. Mesaj alan çalışanlar "Kazancım SGK'ya düşük mü bildirildi?" endişesine kapıldı. SGK'dan uyarı mesajlarının artmasında, net ücretle çalışanların prime esas kazançlarının Aralık ayına göre Ocak ayında düşmesi etkili oldu. Peki, SGK'ya bildirilen prime esas kazançlar Ocak ayında neden düştü? Çalışanlar yıl içerisine bir üst vergi dilimine geçiyor. Ocak ayında tekrar en düşük vergi diliminden başlandığı için net ücretle çalışanların brüt ücretleri ilk aylarda her zaman düşük oluyor. Ancak, bu yıl asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanmaya başlaması nedeniyle, net ücretle çalışanların brüt ücretleri Ocak ayında, geçmiş yıllara göre daha da azaldı. SGK'nın SMS ile uyarı uygulaması, "Prime esas kazancınızdaki bu düşüş bilginiz dahilinde ise sorun yok. Bilginiz haricinde bir düşüş varsa bize ihbarda bulunun" anlamına geliyor. Ücretini bankadan alan ve bordro imzalayanların net ücretinde bir değişiklik yoksa endişelenmeleri gerekmiyor. Brüt ücret üzerinden çalışan ve gelir dilimi arttıkça net ücreti yıl içinde azalanların ise e-Devlet üzerinden 4/A hizmet dökümü sorgulaması yaparak, prime esas kazançlarında bir azalma olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.



OGM 5 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 5 bin geçici işçi alımı yapacak. OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre; 'diğer orman işçisi' pozisyonunda 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, 'diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar' kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek. Açık iş ilanları 11-15 Nisan'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını buradan yapacak.



GURBETÇiYE YOKLAMA UYARISI

Türkiye'den emekli olan gurbetçi sayısı 713 bini geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurt dışındaki sürelerini borçlanarak Türkiye'den emekli olan gurbetçilerin yabancı ülkede 6 aydan fazla yaşamaları durumunda çalışmadıklarını ve sosyal yardım almadıklarını belgelemeleri uyarısında bulundu. Kurum, yoklama belgesini 3 ay içinde göndermeyenlerin aylıklarını bildirim yapmaksızın durdurabiliyor. Kurum'dan yapılan açıklamada, "6 aydan fazla yurt dışında bulunan aylık sahiplerinin; ödenmekte olan aylıklarının durdurulması yönünde bir işlemle karşılaşmamaları için yoklama belgesini yurt dışında bulundukları 6 aydan sonraki 3 ay içerisinde aylığı bağlamış olan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine göndermeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor" denildi.

Hazal ATEŞ



1 HAFTADA 85 MİLYAR TL

23 Aralık'ta uygulamaya geçilen ve ilk ödemeleri yapılan kur korumalı mevduatın (KKM) büyüklüğü 25 Mart-1 Nisan tarihleri arasında 85 milyar lira artarak 696 milyar liraya ulaştı. Aynı haftada KKM'de her iş günü ortalama artış 17 milyar lira olarak gerçekleşti. KKM sonrasında Türk Lirası mevduatın büyüklüğü 22 Aralık'tan bu yana 668 milyar lira artarak 2.5 trilyon lirayı geçti.



AKSİGORTA, I-REC YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKASI ALDI

Sigorta sektörünün öncü kurumlarından Aksigorta, gezegenin geleceğini korumaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yenilenebilir enerji sertifikası olan I-REC'in sahibi oldu. Aksigorta'nın kullandığı enerjinin yenilenebilir kaynaklardan olduğunu belgeleyen bu sertifika ile sürdürülebilir bir şirket olma yolunda önemli bir adım atıldı. Yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile oluşturulan Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs-Renewable Energy Certificates), üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak tüketicilere ulaşana kadar takip edilerek güvenilir bir piyasa oluşturulmasını hedefliyor. Bu kapsamda RECS International tarafından geliştirilen I-REC, tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjiyi tüketmesini sağlayabilmek için bilinçli bir seçim yapmasına katkı veriyor.



AMAÇ DİJİTAL MÜŞTERİ

Allıanz Türkiye, ECHO Awards'ta sigorta sektörü kategorisinde 'Müşterilerine En İyi E-ticaret Deneyimi Sunan Marka' seçildi. Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, gelişen teknoloji trendlerini tüm iş modellerine uygulamak üzere çalıştıklarını kaydetti. Gürkan, "Geleceğin Allianz'ını dijitalizasyon ve müşteri odaklı bakış açımız ile inşa etmeyi hedefliyoruz. Faaliyet alanlarımızın merkezinde müşteri odaklı yaklaşım bulunuyor. Amacımız uçtan uca dijital bir müşteri deneyimi yaratmak" diye konuştu.



ÜST DÜZEY ATAMALAR ANADOLU

Sigorta, 3 yeni koordinatör ataması gerçekleştirdi. Zeynep İdil Pamir Bölgeler Koordinatörü, Sinem Gürün Hasar Koordinatörü, Berna Semiz Ergüntan İletişim Koordinatörü olarak atandı. Böylece şirket genelinde daha önce 2 olan koordinatörlük sayısı da 5'e yükseltilmiş oldu. Anadolu Sigorta'da mevcutta Bölgeler Koordinatörlüğü, Kurumsal Satış ve Teknik Koordinatörlüğü ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Koordinatörlüğü vardı. Yeni kurulan koordinatörlükler ile birlikte Anadolu Sigorta'daki koordinatörlük sayısı da 5'e çıkmış oldu.