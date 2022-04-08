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    Yerli ve milli otomobil TOGG için işe alımlar hızlandı!

    Yerli ve milli üretimimiz olan TOGG için işe alımlar hız kazandı. TOGG 10 farklı iş ilanı daha yayımladı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    İşte TOGG fırsatı

    Yerli ve milli otomobil TOGG için işe alımlar hız kazandı. Bin 491 personelin çalıştığı TOGG'un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76'sı tamamlanırken; aracın ve projenin geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan personel için de iş ilanları veriliyor. Bir sosyal iş ağında yer alan ilanlar her geçen gün artıyor. TOGG 10 farklı iş ilanı daha yayımladı. Yeni eklenen ilanlar ile beraber TOGG'un sosyal iş ağının sayfasında 39 farklı iş ilanı bulunuyor. Modelci, elektronik/elektrik sistemleri mimarı, sistem ağ mimarı, tasarım teknik operasyonlar, fonksiyonel güvenlik, araç dayanıklılığı, yedek parça/aksesuar lojistik yönetimi gibi alanlarda alım yapılıyor.



    TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATACAK PROJE
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un Gemlik'teki tesislerinde işçilerle iftar açtı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye ait olan TOGG'un Türkiye'ye çağ atlatacak bir proje olduğunun altını çizen Bakan Varank, "Türkiye'nin Otomobili, bir işaret fişeği. Endüstrimizi değiştirecek, tedarikçilerimizi dönüştürecek bir proje" dedi. Bir yandan fabrikanın inşaatı devam ederken bir yandan da montaj hatlarının bağlantılarının yapıldığını anlatan Varank, "Sıkı bir takvimde çalışıyorlar. Hedefleri, bu sene 29 Ekim'de ilk seri üretim araçları, Türkiye'nin Otomobili'ni seri üretim bandından indirebilmek" şeklinde konuştu.



    TÜRK YATLARI 105 ÜLKEYE GİTTİ
    Gemi ve yat ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 31.8 artarak 278 milyon 83 bin dolara ulaştı. 105 ülkeye ihracat yapıldı. Yılın ilk çeyreğinde 22 kentten gemi ve yat ihraç edilirken, toplam dış satımın 171 milyon 462 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi.



        DİJİTAL HAYAT!
        Deloitte'un Dijital Tüketici Trendleri 2021 Araştırması'nın sonuçları açıklandı. 14 ülkeden katılımcının verdiği cevapların analizine dayanan araştırmadan bazı satır başları şöyle:
        Türkiye'den araştırmaya katılanların yarısından fazlası akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, kablosuz kulaklık ve tablet gibi cihazlara sahip. Bu cihazlar arasında sahiplik oranı en yüksek olan yüzde 91 ile akıllı telefonlar olurken, yüzde 77 sahiplik oranıyla dizüstü bilgisayarlar takip ediyor.
        2019'da yapılan bir önceki araştırmaya kıyasla kullanımı artış gösteren cihazlar arasında ilk sırada dijital sağlık uygulamalarını destekleyen akıllı saatler ve egzersiz takiplerinin yapılabildiği fitness bileklikleri öne çıkıyor. Akıllı saatlerin sahiplik oranı 12 puan artışla yüzde 34'e çıkarken, fitness bilekliklerinin sahiplik oranı 8 puan artışla yüzde 20 seviyesine ulaştı. Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Göl, salgın sürecinin dijital dönüşümü hızlandırdığının altını çizdi.



        61 ÜLKEYE T'AŞI'DI
        Ülkelerin kapılarını dış dünyaya kapattığı pandemi sürecinde uluslararası medikal ürün zincirinin sürekliliğini sağlayan Turkish Cargo, aşı taşımalarıyla önemli bir başarıya imza attı. Pandeminin olumsuz etkilerinin sürdüğü 2021 yılında dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo taşıyıcısı olan marka, 61 ülkeye 335 milyon doz Covid- 19 aşısı taşıdı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, aşı taşımaları ile ilgili, "Turkish Cargo markamız 400'den fazla uluslararası destinasyon arasında koridor kurarak aşının erişilebilir olmasını sağladı. Özellikle Afrika kıtasına uçan havayolu sayısının azlığı nedeniyle bu kıtadaki insanların aşıya erişimi noktasında Turkish Cargo çok değerli bir misyon üstlendi. Sağlık ürünleri taşımalarındaki 30 yılı aşkın deneyimimizi yakın zamanda dünyanın en modern tesislerinden biri olan SMARTIST merkezimize taşıdık. Yeni merkezimiz ile hava kargo sektöründe hem ülkemiz hem de dünyamız için daha büyük sorumluluklar almaya hazırız" dedi.

        YENİ ROTA 300 MİLYAR TL
        Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 25 Mart 2022 tarihli verilerine göre, BES'te OKS dahil toplam fon büyüklüğü 276 milyar liraya ulaştı. Yılbaşından bugüne sistemdeki fon büyüklüğü devlet katkısı dahil olmak üzere 32 milyar lira artış yaşadı. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı da OKS dahil 13 milyon 500 bine ulaştı. Katılımcı sayısında da yılbaşına göre 200 binden fazla artış yaşandı. Söz konusu tarih itibariyle 18 yaş altında katılımcıların verilerine bakıldığında ise 25 Mart itibariyle katılımcı sayısı 276 bin 903 olurken, sözleşme sayısı da 292 bin 633'e ulaştı.



        KADINLARIN ÜRÜNLERI TÜKETİCİYLE BULUŞUYOR
        Migros Kadın Akademisi'nin verdiği eğitimlere katılan kadın kooperatiflerinin ürünleri, Tazedirekt'te satışa sunuldu. 40 girişimci, 563 üretici kadının ürettiği lezzetleri ekosisteminde barındıran Tazedirekt'te 'Kadın Kooperatifleri' kategorisinde yer alan kooperatif sayısının Mayıs'ta 7, yıl sonuna kadar ise 10'a ulaşması hedefleniyor.



            İKLİM DOSTU İHRACAT
            Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde gerçekleşen ve Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott'un konuk olduğu 'TİM İklim Sohbetleri' programının ikincisini düzenledi. Dijital platformlar üzerinden gerçekleşen programda 15 bin kişiye erişim sağlandı. Yeşil dönüşüm konusunda ellerini taşın altına koymuş olduklarını vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bu mücadeleye TİM İklim Komitesi'ni kurarak başladık. 12 ana hedeften oluşan TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planımızı Haziran'da duyurduk. Bu hedefleri sırayla gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz" dedi.



            ÇEVRECİ DÖNÜŞÜM
            Henkel, 2021 Sürdürülebilirlik Raporu ve yeni 2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesini yayınladı. Buna göre Henkel, 2021 sonu itibariyle 21 ülkede, üretimde kullandığı elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir hale dönüştürdü. Henkel bugün halihazırda yüzde 68 oranında yenilenebilir elektrik kullanımı seviyesine ulaşmış durumda. Henkel CEO'su Carsten Knobel, "Sürdürülebilirlik şirketimizin DNA'sında var ve iş yapış şeklimizin önemli bir unsuru" şeklinde konuştu.



            SGK'DAN MESAJ VAR
            Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20'den fazla azalan çalışanları kısa mesaj (SMS) ile uyarıyor. SGK'dan çalışanlara bu yıl giden uyarı mesajı sayısı önceki yıllara göre arttı. Mesaj alan çalışanlar "Kazancım SGK'ya düşük mü bildirildi?" endişesine kapıldı. SGK'dan uyarı mesajlarının artmasında, net ücretle çalışanların prime esas kazançlarının Aralık ayına göre Ocak ayında düşmesi etkili oldu. Peki, SGK'ya bildirilen prime esas kazançlar Ocak ayında neden düştü? Çalışanlar yıl içerisine bir üst vergi dilimine geçiyor. Ocak ayında tekrar en düşük vergi diliminden başlandığı için net ücretle çalışanların brüt ücretleri ilk aylarda her zaman düşük oluyor. Ancak, bu yıl asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanmaya başlaması nedeniyle, net ücretle çalışanların brüt ücretleri Ocak ayında, geçmiş yıllara göre daha da azaldı. SGK'nın SMS ile uyarı uygulaması, "Prime esas kazancınızdaki bu düşüş bilginiz dahilinde ise sorun yok. Bilginiz haricinde bir düşüş varsa bize ihbarda bulunun" anlamına geliyor. Ücretini bankadan alan ve bordro imzalayanların net ücretinde bir değişiklik yoksa endişelenmeleri gerekmiyor. Brüt ücret üzerinden çalışan ve gelir dilimi arttıkça net ücreti yıl içinde azalanların ise e-Devlet üzerinden 4/A hizmet dökümü sorgulaması yaparak, prime esas kazançlarında bir azalma olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.

            OGM 5 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
            Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 5 bin geçici işçi alımı yapacak. OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre; 'diğer orman işçisi' pozisyonunda 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, 'diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar' kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek. Açık iş ilanları 11-15 Nisan'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını buradan yapacak.

            GURBETÇiYE YOKLAMA UYARISI
            Türkiye'den emekli olan gurbetçi sayısı 713 bini geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurt dışındaki sürelerini borçlanarak Türkiye'den emekli olan gurbetçilerin yabancı ülkede 6 aydan fazla yaşamaları durumunda çalışmadıklarını ve sosyal yardım almadıklarını belgelemeleri uyarısında bulundu. Kurum, yoklama belgesini 3 ay içinde göndermeyenlerin aylıklarını bildirim yapmaksızın durdurabiliyor. Kurum'dan yapılan açıklamada, "6 aydan fazla yurt dışında bulunan aylık sahiplerinin; ödenmekte olan aylıklarının durdurulması yönünde bir işlemle karşılaşmamaları için yoklama belgesini yurt dışında bulundukları 6 aydan sonraki 3 ay içerisinde aylığı bağlamış olan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine göndermeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor" denildi.
            Hazal ATEŞ

            1 HAFTADA 85 MİLYAR TL
            23 Aralık'ta uygulamaya geçilen ve ilk ödemeleri yapılan kur korumalı mevduatın (KKM) büyüklüğü 25 Mart-1 Nisan tarihleri arasında 85 milyar lira artarak 696 milyar liraya ulaştı. Aynı haftada KKM'de her iş günü ortalama artış 17 milyar lira olarak gerçekleşti. KKM sonrasında Türk Lirası mevduatın büyüklüğü 22 Aralık'tan bu yana 668 milyar lira artarak 2.5 trilyon lirayı geçti.

            AKSİGORTA, I-REC YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKASI ALDI
            Sigorta sektörünün öncü kurumlarından Aksigorta, gezegenin geleceğini korumaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yenilenebilir enerji sertifikası olan I-REC'in sahibi oldu. Aksigorta'nın kullandığı enerjinin yenilenebilir kaynaklardan olduğunu belgeleyen bu sertifika ile sürdürülebilir bir şirket olma yolunda önemli bir adım atıldı. Yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile oluşturulan Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs-Renewable Energy Certificates), üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak tüketicilere ulaşana kadar takip edilerek güvenilir bir piyasa oluşturulmasını hedefliyor. Bu kapsamda RECS International tarafından geliştirilen I-REC, tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjiyi tüketmesini sağlayabilmek için bilinçli bir seçim yapmasına katkı veriyor.

            AMAÇ DİJİTAL MÜŞTERİ
            Allıanz Türkiye, ECHO Awards'ta sigorta sektörü kategorisinde 'Müşterilerine En İyi E-ticaret Deneyimi Sunan Marka' seçildi. Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, gelişen teknoloji trendlerini tüm iş modellerine uygulamak üzere çalıştıklarını kaydetti. Gürkan, "Geleceğin Allianz'ını dijitalizasyon ve müşteri odaklı bakış açımız ile inşa etmeyi hedefliyoruz. Faaliyet alanlarımızın merkezinde müşteri odaklı yaklaşım bulunuyor. Amacımız uçtan uca dijital bir müşteri deneyimi yaratmak" diye konuştu.

            ÜST DÜZEY ATAMALAR ANADOLU
            Sigorta, 3 yeni koordinatör ataması gerçekleştirdi. Zeynep İdil Pamir Bölgeler Koordinatörü, Sinem Gürün Hasar Koordinatörü, Berna Semiz Ergüntan İletişim Koordinatörü olarak atandı. Böylece şirket genelinde daha önce 2 olan koordinatörlük sayısı da 5'e yükseltilmiş oldu. Anadolu Sigorta'da mevcutta Bölgeler Koordinatörlüğü, Kurumsal Satış ve Teknik Koordinatörlüğü ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Koordinatörlüğü vardı. Yeni kurulan koordinatörlükler ile birlikte Anadolu Sigorta'daki koordinatörlük sayısı da 5'e çıkmış oldu.
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            Kasaba doktoru
            Haberler Ekonomi Yerli ve milli otomobil TOGG için işe alımlar hızlandı!
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