Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.04.2022 09:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2022 09:28
    ABONE OL

    Yavuz'a üst seviye kuyu tamamlama görevi! Filyos Limanı'ndan uğurlanacak

    Son dakika haberi1 Yavuz sondaj gemisi yarın Karadeniz'deki görevine başlayacak. Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri Karadeniz'deki gaz arama faaliyetlerine eş zamanlı olarak devam edecek. Filyos Limanı'ndan hareket edecek olan Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de üst seviye kuyu tamamlama görevini yapacak.

    Yavuz’a Karadeniz’de kritik görev!

    Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfinin ardından doğal gaz arama faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. Sismik gemiler Mavi Vatan'da enerji çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.


    YAVUZ SONDAJ GEMİSİ YARIN KARADENİZ GÖREVİNE UĞURLANACAK
    Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'deki ilk kritik görevine başlayacak. Gemi, yarın Filyos Limanı'ndan yeni görevi için hareket edecek.
    Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri Karadeniz'de eş zamanlı görev yapacak. Hedef, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması.

    KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ SEFERBERLİĞİ
    Türkiye'nin sondaj gemileri Sakarya Gaz Sahası'nda farklı görevlerde bulunacak.



        Fatih sondaj gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda mesaide. Kanuni, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi. Şimdi Türkali-4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor.



        ÜST SEVİYE KUYU TAMAMLAMA GÖREVİ
        Sabah'ta yer alan habere göre, deniz tabanına kuyu başı malzemelerinin ve vana sistemlerinin yerleştirilmesi gibi adımları kapsayan üst seviye kuyu tamamlama görevini ise Yavuz yapacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yavuz’a Karadeniz’de kritik görev!
        Haberler Ekonomi Yavuz'a üst seviye kuyu tamamlama görevi! Filyos Limanı'ndan uğurlanacak
            SON DAKİKA