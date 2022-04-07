Altında dönüşüm rüzgarı devam ediyor! Ekonomiye 300 milyar dolarlık altın dopingi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi' yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, Darphane tarafından üretilen ziynet altınlarını adet fark etmeksizin sisteme dahil olacak banka ve finans kuruluşlarında Çeyrek Hesap ya da Kazandıran Çeyrek Hesaplara yatırabiliyor.