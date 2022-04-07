Altında dönüşüm rüzgarı devam ediyor! Ekonomiye 300 milyar dolarlık altın dopingi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi' yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, Darphane tarafından üretilen ziynet altınlarını adet fark etmeksizin sisteme dahil olacak banka ve finans kuruluşlarında Çeyrek Hesap ya da Kazandıran Çeyrek Hesaplara yatırabiliyor.
Daha sonra istedikleri zaman, yeni tarihli aynı cins altını banka şubelerinden çekebiliyor. Vatandaşlar sistem hakkında "444 7979" numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabiliyor.
İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 1 Mart itibarıyla uygulanmaya başlanan Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) ile ilgili merak edilen konuları açıkladı.