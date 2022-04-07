Togg’a tam not

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un testlere giren en üst versiyonunda direksiyona geçerek deneme sürüşü yaptı.
Bakan Mustafa Varank, araç piyasaya çıktığında 84 milyonun gurur duyacağını söyledi. Bakan Nureddin Nebati de sürüş sonrası "Harika, çok çok iyi. Benim testimi geçti" dedi. Varank ve Nebati, TOGG Gemlik tesisinin inşaatında da incelemelerde bulundu.
Bakan Mustafa Varank, araç piyasaya çıktığında 84 milyonun gurur duyacağını söyledi. Bakan Nureddin Nebati de sürüş sonrası "Harika, çok çok iyi. Benim testimi geçti" dedi. Varank ve Nebati, TOGG Gemlik tesisinin inşaatında da incelemelerde bulundu.