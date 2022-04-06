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    • Ekonomi
    • 07.04.2022 08:52
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    • 07.04.2022 08:52
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    2022 Nisan FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 3. FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altın, dolar, petrol fiyatları...

    Piyasada gözler FED faiz toplantısına çevrildi ve geri sayım başladı. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler FED faiz kararının piyasaları ne yönde etkileyeceğini merak ediyor. Peki, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    3. FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Nisan FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısına çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükselmişti. Gözler şimdi yılın 3. toplantısına çevrildi. Peki, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta ve FED Başkanı Powell ne zaman açıklama yapacak? İşte konuyla ilgili son durum...

    FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Fed'in 2022 yılı toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşmişti. Üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

    FED MART AYI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

    ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Bu kararla birlikte Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini yükseltti. Böylelikle Fed, Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.



        FOMC tutanaklarındaki detaylar şöyle:

        * Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi devasa insani ve ekonomik sıkıntılara neden oldu, işgalin ABD ekonomisi için etkisi belirsiz, ancak yakın vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratması olası.



        * Ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinde toparlanma sürdü, son aylarda işsizlik oranı önemli ölçüde azaldı.
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        Haberler Ekonomi 2022 Nisan FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 3. FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Altın, dolar, petrol fiyatları...
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