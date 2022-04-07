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    • Ekonomi
    • 07.04.2022 14:41
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    • 07.04.2022 14:41
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    Merkez Bankası rezervleri 109 milyar dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 1 Nisan haftasında 924 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolara yükseldi.

    Merkez Bankası rezervleri 109 milyar dolar oldu

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 1 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 219 milyon dolar artışla 66 milyar 857 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 25 Mart'ta 65 milyar 638 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 295 milyon dolar azalarak 42 milyar 399 milyon dolardan 42 milyar 104 milyon dolara geriledi.

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 924 milyon dolar artarak 108 milyar 37 milyon dolardan 108 milyar 961 milyon dolara çıktı.

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