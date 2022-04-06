Yaşlıya-engelliye ödeme haftası! 9 Nisana kadar yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını 9 Nisan'a kadar hesaplara yatıracaklarını açıkladı. Bu ay içerisinde yaklaşık 835 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Yanık, yaklaşık 653 milyon lira engelli aylığını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayında 1 milyar 488 milyon lira yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.
EŞİ BENZERİ YOK
Fransız lüks otomobil markası Bugatti, geçen yıl tanıttığı Chiron Super Sport'u müşterilerine teslim etmeye başladı. Sadece 9 kişide olacak bu araçlardan kişiye özel hazırlanan ilki görücüye çıkarıldı. Araç, ismi açıklanmayan sahibi ile Bugatti ekibi tarafından belirlenen ve 'Vagues de Lumiere' adı verilen özel boya ile hazırlandı. Aracın satış fiyatı ise 3.5 milyon dolar.
YARDIM BORSASI!
Bitcoin ve altcoin türev borsalarından biri olan FTX'in CEO'su ve milyarder Sam Bankman-Fried, varlığının çoğunu bağışlayacağını söyledi. Henüz 30 yaşında olan, Bahamalar'ın başkenti Nassau'da mütevazı bir hayat süren Fried, bu yıl en az 1 milyar dolar bağış yapacağını duyurdu. Fried, her yıl kazancının yüzde 1'ini veya yıllık 100 bin doları kendine ayırmak istediğini, geri kalan her şeyi bağışlamayı planladığını belirtti.