Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yaşlıya-engelliye ödeme haftası! 9 Nisana kadar yatırılacak

    65 yaş aylığı alanlara bin 84, engelli aylığı alanlara da engel oranına göre 865 ya da bin 298 lira ödeniyor. İşte sizler için derlediğimiz 6 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Yaşlıya-engelliye ödeme haftası

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını 9 Nisan'a kadar hesaplara yatıracaklarını açıkladı. Bu ay içerisinde yaklaşık 835 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Yanık, yaklaşık 653 milyon lira engelli aylığını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayında 1 milyar 488 milyon lira yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.



    EŞİ BENZERİ YOK
    Fransız lüks otomobil markası Bugatti, geçen yıl tanıttığı Chiron Super Sport'u müşterilerine teslim etmeye başladı. Sadece 9 kişide olacak bu araçlardan kişiye özel hazırlanan ilki görücüye çıkarıldı. Araç, ismi açıklanmayan sahibi ile Bugatti ekibi tarafından belirlenen ve 'Vagues de Lumiere' adı verilen özel boya ile hazırlandı. Aracın satış fiyatı ise 3.5 milyon dolar.



    YARDIM BORSASI!
    Bitcoin ve altcoin türev borsalarından biri olan FTX'in CEO'su ve milyarder Sam Bankman-Fried, varlığının çoğunu bağışlayacağını söyledi. Henüz 30 yaşında olan, Bahamalar'ın başkenti Nassau'da mütevazı bir hayat süren Fried, bu yıl en az 1 milyar dolar bağış yapacağını duyurdu. Fried, her yıl kazancının yüzde 1'ini veya yıllık 100 bin doları kendine ayırmak istediğini, geri kalan her şeyi bağışlamayı planladığını belirtti.



        SU SIZINTISINA MADDİ TAZMİNAT
        Bir ev sahibi, üst komşusuna, evinde su sızıntısı kaynaklı 5 bin 250 lira hasar oluştuğu, konutunu kullanamaması nedeniyle de köye gidiş gelişte 350 lira akaryakıt harcadığını belirterek, tazminat davası açtı. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin maddi tazminat hükmünü hukuka uygun bularak onanmasını kararlaştırdı.



        KAPADOKYA 'DOLU'DİZGİN
        Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi sayısı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artışla 305 bini aştı. Turizmciler, yerli ve yabancı turistin gözdesi olan bölgede Ramazan Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk beklediklerini söyledi.

        İBB'DEN SUYA % 49.9 ZAM
        İBB ve İSKİ yöneticileri tarafından suya yapılmak istenen ve yüzde 136'a varan zamlar üzerine İBB Meclisi olağanüstü toplandı. AK Parti grubu da teklif edilen su zammının çok yüksek olduğunu, CHP'nin fırsatçılık yaptığını ve teklif edilen zammın gerçek maliyetlerin çok üzerinde olduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı grubunun itirazıyla yüzde 94'lük zam teklifi yaklaşık yüzde 49.9'luk bir orana revize edilerek İBB Meclisi'nde kabul edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Biden Beyaz Saray’da yok sayıldı
        Haberler Ekonomi Yaşlıya-engelliye ödeme haftası! 9 Nisana kadar yatırılacak
            SON DAKİKA