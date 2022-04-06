Yaşlıya-engelliye ödeme haftası! 9 Nisana kadar yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını 9 Nisan'a kadar hesaplara yatıracaklarını açıkladı. Bu ay içerisinde yaklaşık 835 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Yanık, yaklaşık 653 milyon lira engelli aylığını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayında 1 milyar 488 milyon lira yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.