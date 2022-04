Yaşlıya-engelliye ödeme haftası! 9 Nisana kadar yatırılacak

YARDIM BORSASI!

Bitcoin ve altcoin türev borsalarından biri olan FTX'in CEO'su ve milyarder Sam Bankman-Fried, varlığının çoğunu bağışlayacağını söyledi. Henüz 30 yaşında olan, Bahamalar'ın başkenti Nassau'da mütevazı bir hayat süren Fried, bu yıl en az 1 milyar dolar bağış yapacağını duyurdu. Fried, her yıl kazancının yüzde 1'ini veya yıllık 100 bin doları kendine ayırmak istediğini, geri kalan her şeyi bağışlamayı planladığını belirtti.