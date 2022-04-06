Yağ, un, şeker, bebek bezi gibi ürünlerin fiyatları sabitlenecek mi? AK Parti 20 ürün için çalışma başlattı

AK Parti kurmayları enflasyonla mücadele için bazı öneriler üzerinde çalışıyor. Önerilerden öne çıkanlar ise temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem.
Enflasyon sepetinde yer alan dar gelirli vatandaşların tükettiği ortalama 20 kalem belirlenecek. Peki bu hangi ürünler olacak? Vatandaşlar şimdiden hangi ürünlerin fiyatları sabitlenecek, 20 ürün hangileri araştırmasına başladı.
HANGİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI SABİTLENECEK, 20 ÜRÜN HANGİLERİ?
Bunların arasında yağ, un, şeker, bebek bezi gibi ürünlerin yer alması mümkün. Bu ürünlerin fiyatlarının yıl sonuna kadar raflarda sabitlenmesi gündemde olacak.
SÜBVANSİYON FORMÜLÜ
16 liraya satılması gereken ürünün rafta yıl boyunca 10 liraya satılması gündemde olacak. Aradaki 6 lirayı devlet üreticiye sübvansiyon yaparak zarar girmesini engelleyecek.