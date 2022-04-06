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    • Ekonomi
    • 06.04.2022 15:38
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    • 06.04.2022 15:43
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    Yağ, un, şeker, bebek bezi gibi ürünlerin fiyatları sabitlenecek mi? AK Parti 20 ürün için çalışma başlattı

    Enflasyonla mücadelede AK Parti kurmayları bazı öneriler üzerinde çalışıyor. Gıda ürünleri fiyatlarının zincir marketler tarafından spekülatif biçimde yükseltilmesinin ardından vatandaşı ekonomik açıdan rahatlatacak düzenlemeler yolda. Önerilerden öne çıkanlar ise temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem.  Bunların arasında yağ, un, şeker, bebek bezi gibi ürünlerin yer alması bekleniyor.

    AK Parti 20 ürün için çalışma başlattı

    AK Parti kurmayları enflasyonla mücadele için bazı öneriler üzerinde çalışıyor. Önerilerden öne çıkanlar ise temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem.


    Enflasyon sepetinde yer alan dar gelirli vatandaşların tükettiği ortalama 20 kalem belirlenecek. Peki bu hangi ürünler olacak? Vatandaşlar şimdiden hangi ürünlerin fiyatları sabitlenecek, 20 ürün hangileri araştırmasına başladı.

    HANGİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI SABİTLENECEK, 20 ÜRÜN HANGİLERİ?
    Bunların arasında yağ, un, şeker, bebek bezi gibi ürünlerin yer alması mümkün. Bu ürünlerin fiyatlarının yıl sonuna kadar raflarda sabitlenmesi gündemde olacak.

    SÜBVANSİYON FORMÜLÜ
    16 liraya satılması gereken ürünün rafta yıl boyunca 10 liraya satılması gündemde olacak. Aradaki 6 lirayı devlet üreticiye sübvansiyon yaparak zarar girmesini engelleyecek.

        Enflasyonla mücadeleye karşı da bir adım atılmış olacak. Zincir marketlerle de bu noktada görüşmelerin yapılması da gündemde olacak. Bu sistemin enflasyonun düşmesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

        Fiyatların sabitlenmesiyle vatandaşların bazı ürünlere karşı taleplerinin de yıl sonuna kadar önlenebileceği görüşü hakim.

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        Haberler Ekonomi Yağ, un, şeker, bebek bezi gibi ürünlerin fiyatları sabitlenecek mi? AK Parti 20 ürün için çalışma başlattı
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