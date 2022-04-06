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    • Ekonomi
    • 07.04.2022 08:58
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    • 07.04.2022 08:58
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    7 NİSAN 2022 BTC neden düşüşe geçti? Bitcoin neden düşüyor, kaç TL oldu? Bitcoin ne zaman yükselecek?

    Bitcoin neden düşüyor? 7 Nisan BTC neden düşüşe geçti? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Son zamanlarda çok fazla ilgi gören ve yatırımlarını katlamak isteyenlerin her gün yakından takip ettiği BTC fiyatları düşüşe devam ediyor. Peki Bitcoin neden düşüyor, kaç TL oldu? 7 NİSAN BTC neden düşüşe geçti? Bitcoin ne zaman yükselecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bitcoin neden düşüyor, kaç TL oldu? 7 NİSAN 2022 BTC neden düşüşe geçti?

    Gündemde binlerce kişi Bitcoin neden düşüyor? 7 Nisan BTC neden düşüşe geçti? Sorularına yanıt arıyor. Döviz kurundaki haraketlilik sürerken kripto paralarda son durumun ne olduğu merak konusu. Son senelerde oldukça ilgi görmeye başlayan ve elindeki paraları daha büyük miktarlara çıkarmak isteyenlerin yatırım yaptığı Bitcoin'de de hareketlilik devam ediyor. Peki 6 Nisan bitcoin fiyatları ne kadar? Kripto para yatırımcılarına kritik uyarı da geldi, işte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…

    KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

    Son 3 işlem gününde ise Bitcoin'de satıcılı bir seyir izleniyor. Geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz ticaretinde ödemelerin ruble ile yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalaması sonrası kripto para piyasasında düşüş eğilimi hız kazandı. Bitcoin, 45 bin 200 dolar seviyesine indi.

    Bitcoin'de aşağı yönlü fiyat hareketleri bugün de devam ediyor.

    6 NİSAN BİTCOİN NE KADAR?

    649.898,01 TRY
    −20.718,45 (%3,09)

    AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN KRİPTO PARA HAMLESİ

    Öte yandan Avrupa Parlamentosu (AP) gözetimsiz kripto para cüzdanlarının kapatılmasına ilişkin önemli bir kararı gündemine aldı. Bu gelişmeyle birlikte kripto para servis sağlayıcıları ve borsalarda bin eurodan fazla işlem yapan yatırımcıların kişisel bilgileri kayıt altına alınacak.

        Avrupa Parlamentosu bu hamle ile birlikte kara para aklama ve şüpheli işlemlere yönelik faaliyetleri denetim altına alacak.

        Avrupa Parlamentosu'nun kripto paralara yönelik düzenleme hamlesinin de fiyatlardaki düşüşte etkili olduğu belirtiliyor.

        KRİPTO PARALARIN GENELİ DÜŞÜŞTE

        Bitcoin ve Ethereum'da gerçekleşen sert kaybın etkisiyle kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri bugün yüzde 0.56 oranında düşüşle 2 trilyon dolara indi. Dijital varlıkların genelinde görülen düşüşler yatırımcıları tedirgin ediyor.
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        Haberler Ekonomi 7 NİSAN 2022 BTC neden düşüşe geçti? Bitcoin neden düşüyor, kaç TL oldu? Bitcoin ne zaman yükselecek?
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