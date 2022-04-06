7 NİSAN 2022 BTC neden düşüşe geçti? Bitcoin neden düşüyor, kaç TL oldu? Bitcoin ne zaman yükselecek?

Gündemde binlerce kişi Bitcoin neden düşüyor? 7 Nisan BTC neden düşüşe geçti? Sorularına yanıt arıyor. Döviz kurundaki haraketlilik sürerken kripto paralarda son durumun ne olduğu merak konusu. Son senelerde oldukça ilgi görmeye başlayan ve elindeki paraları daha büyük miktarlara çıkarmak isteyenlerin yatırım yaptığı Bitcoin'de de hareketlilik devam ediyor. Peki 6 Nisan bitcoin fiyatları ne kadar? Kripto para yatırımcılarına kritik uyarı da geldi, işte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…