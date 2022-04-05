Kırmızı et fiyatlarındaki artış deşifre oldu! İşte kırmızı etteki zammın nedeni!

Son dönemde artan et fiyatlarıyla ilgili Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, "Girdilerin fiyatı arttı ancak aracılar fiyatların yükselmesinde etkililer. Koyunları satmayıp ahırlarda tutuyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım" dedi.
Son dönemlerde kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışlardan sonra Adana'da kemikli kuzu eti 75 liradan, kemiksiz kuzu etiyse 90 liradan satılmaya başlandı. 2 ay önce 27 liradan satılan canlı koyun fiyatlarıysa şu anda 50-55 lira arasında satılıyor.
Kırmızı et fiyatlarındaki artış nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'na talimat verirken, Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur da fiyatları aracıların arttırdığını söyledi.