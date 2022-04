Kırmızı et fiyatlarındaki artış deşifre oldu! İşte kırmızı etteki zammın nedeni!

"MARKETLER 150 LİRAYA ET SATIYOR"

Murat Yağmur, "Girdi maliyetlerinin artmasından dolayı fiyatlar yükseldi. Bizler Adana'da elimizden geldiği kadar zam yapmamaya çalışıyoruz. Kemiksiz et şu anda 90, kemikliyse 75 liradan satılıyor. Ancak Adana'daki kasapların satmış olduğu fiyatlarda artış yok. Bu fahiş fiyatları büyük marketlerde görüyoruz. 150 liraya kadar et satıyorlar" diye konuştu.