Turkven’den yeni nesil atıştırmalık markası Züber’e yatırım

Türkiye'nin ilk yerli girişim sermayesi şirketi olan Turkven, yeni nesil atıştırmalık markası Züber'e (Alterna Gıda) yatırım yaptı. Züber'in kurucu ortakları Nailcan Kurt, Raşit Müftüoğlu ve Murathan Kurt, yeni yatırım ve ortaklıkla beraber markanın hızlı büyümesini desteklemek ve küresel ayak izini genişletmek istiyor.



Daha sağlıklı ve mutlu bir geleceğe katkıda bulunma vizyonuyla faaliyetlerine 2017 yılında başlayan Alterna Gıda, doğal ve besleyici bileşenlerden oluşan yeni nesil atıştırmalık markası Züber'i kısa sürede Türkiye'de sağlıklı atıştırmalık segmentinin kurucusu ve lideri haline getirdi.



Kısa süre içerisinde Türkiye geneli erişime ulaşan marka, 30 bini aşkın satış noktasında yer alıyor. Züber, geçtiğimiz iki yılda yüzde 700 üzerinde bir büyüme elde etti.



NAİLCAN KURT: "TURKVEN, GLOBAL MARKA OLMA YOLUNDA ÖNÜMÜZÜ AÇACAK"

Züber Markasının Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Nailcan Kurt konuyla ilgili olarak şunları söyledi:





"Turkven ortaklığı, küresel sermayenin önemli yatırımcıları tarafından şirketimizin başarısının tescil edilmesi anlamına geliyor. Turkven'in tecrübesi ile şirket vizyonumuzu birleştirerek, Züber markasının, Türkiye topraklarında üretilen doğal ürünlerin üstünlüğünü kullanarak dünya çapında bir FMCG markasına dönüşmesini hedefliyoruz."





Nailcan Kurt sözlerine şöyle devam etti: "Stratejimizin merkezinde; ülkemizde yetişen kaliteli ve doğal hammaddeleri yenilikçi formüllerle şekillendirdiğimiz Züber markasıyla global pazarlarda da güçlü bir oyuncu haline gelmek yer alıyor. Bu konudaki başarımızla ülkemizdeki üreticilere ilham kaynağı olmak ve örnek bir iş modeli ile ülke ekonomisine katkımızı arttırmak istiyoruz. Turkven, perakende ve tüketici

markalarındaki tecrübesi, köklü geçmişi ve marka sahibi girişimcilere verdiği destek ile bize çok uygun

bir ortak."

TURKVEN: "ZÜBER ZAMANIN RUHUNU YAKALAYAN, GENÇ VE ÇOK YARATICI BİR MARKA"

Turkven'in üst düzey yöneticilerinden Selin Dilmener Göral ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Sürdürülebilirlik ve sağlıklı beslenmenin önemi konusundaki tüketici farkındalığı hızlanarak artıyor. Bunu ülkemizde de gözlemlemeye başladık. Tüketiciler bir müşteri vaadi ve hayat görüşü olan yeni nesil markalara yöneliyor.



Bu konuda ülkemizde öncü olan ve kısa zamanda kategorisinin açık ara liderliğine yükselen Züber'i beğeniyle takip ediyorduk. Züber, sağlıklı ve doğal ürünler üretiyor ve her yıl ürün yelpazesini başarılı yeni ürünler ile genişleterek ARGE yeteneğini pazara yansıtıyor. Markanın, Türk tüketicisi gözünde kazandığı güven ve kalite algısını birçok pazar araştırmasında da teyit ettikten sonra, bu ekibin ve yarattığı markanın başarısını global mecralara taşıması motivasyonuyla yola çıktık. Sayın Nailcan Kurt ve ekibinin liderliğinde, Züber'in başarı hikayesine ortak olmaktan heyecan duyuyoruz."



ZÜBER HAKKINDA

Türkiye'nin lider sağlıklı atıştırmalık markası olan Züber, 2017 yılında İstanbul'da kuruldu. Yüksek kalite ve üstün hizmet anlayışıyla ve "daha iyi gıda, daha iyi gelecek" misyonuyla çıktığı yolculukta, Züber markasını tüketicileriyle buluşturdu. Özenle seçtiği taze ve yüksek kaliteli hammaddeleri, uluslararası hijyen ve kalite standartlarına uygun üretim tesislerinde, üstün hizmet anlayışı ve sosyal sorumluluk bilinciyle yaratıcı, sağlıklı, lezzetli ve ödüllü reçetelere dönüştürdü. Doğallığından ve lezzetinden ödün vermeden; içi akışkan dolgulu meyve topları, kuruyemiş ve meyve barları, protein atıştırmalıkları, sürülebilir fıstık ezmeleri, fırınlanmış baharatlı cipsleri, kahvaltılık yulaf ezmesi ve granola çeşitleri, çocuklara özel bar ve meyve küpleri gibi her yaştan ve profilden tüketicinin beğenisine sunduğu ürünlerle, atıştırmalıkta sağlık ve lezzet arasında seçim yapmaya gerek kalmadığını herkese kanıtladı. Dünya standardında en kaliteli ürünleri üretebilmek için gıda sektöründe en yüksek otorite olarak bilinen BRC (British Retail Consortium) denetimlerinden en yüksek derece ile geçerek, "AA Grade" Kalite Sertifikasını aldı. Bu sayede ürettiği her lezzetin doğallığını ve kalitesini de uluslararası seviyede belgeledi. Sağlıklı atıştırmalık kategorisinin lider markası Züber, birçok yeniliğe imza atmaya, hem lezzetli hem sağlıklı ürünleri ile daha sağlıklı ve mutlu bir geleceğe katkıda bulunmaya, her yıl 10'dan fazla yeni ürünle tüketicilerini buluşturmaya devam ediyor.



TURKVEN HAKKINDA

Turkven, Türkiye'nin ilk yerli girişim sermayesi danışmanlık şirketi olarak 2000 yılında kurulmuş ve Türkiye'ye 5 milyar doların üzerinde yatırım gelmesine katkı sağlamıştır. Turkven'in danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcıların toplam varlıkları 3 trilyon doların üzerindedir. Turkven fonları günümüze dek çeşitli sektörlerden 32 şirkete yatırım yapmış ve 24 çıkış gerçekleştirmiştir. Turkven danışmanlığı ile gerçekleşmiş ve halihazırda devam eden ortaklıklar olan MNG Kargo, Mikro Yazılım, MLP Sağlık, Picus Security, Eclit Bilişim, Koton ve Flo şirketlerinde, tüm yurt geneline yaygın ve yarısı kadın olmak, üzere 50.000 kişinin üzerinde istihdam sağlanmıştır.