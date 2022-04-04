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    • Ekonomi
    • 04.04.2022 21:53
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    • 04.04.2022 22:11
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    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Savunma ve havacılık ihracatında yüzde 48,6'lık artış

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6’lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.

    Savunma ve havacılık ihracatında %48,6’lık artış

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden savunma ve havacılık sektörünün ihracat rakamlarını açıkladı.



    "YILIN İLK 3 AYINDA 961 MİLYON DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK"
    Demir, "Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6'lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum, ancak hedeflerimiz için daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum" dedi.



    İşte Demir'in o paylaşımı;
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    Haberler Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Savunma ve havacılık ihracatında yüzde 48,6'lık artış
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