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    • Ekonomi
    • 05.04.2022 09:09
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    • 05.04.2022 09:10
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    İBB erzak yardımı başvuru formu! İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin ihtiyaç sahibine Ramazan yardım kolisi dağıtacak

    Ramazan ayında İBB tarafından 150 bin haneye Ramazan yardım kolisi verilecek. İlçe belediyeleri ve mahalle muhtarları aracılığı ile maddi durumu iyi olmayan aileler tespit edildi. Kolinin içerisinde temel gıda ürünleri yer alıyor. İBB Ramazan yardım kolisi almak için başvurular hakkında detaylı bilgi araştırılıyor. Peki İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? İşte İBB erzak yardımı başvuru formu ve merak edilen tüm bilgiler...

    İbb’ye yardım başvurusu yapmak için tıklayın

    İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) 150 bini htiyaç sahibine Ramazan yardım kolisi dağıtacak. Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Peki; İBB Ramazan kolisi yardımı nasıl alınır? İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? İşte İBB erzak yardımı başvuru formu...

    İBB 150 BİN RAMAZAN YARDIM KOLİSİ DAĞITACAK

    Ramazan'da İBB tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 150 bin yardım kolisi verilecek. Maddi durumu iyi olmayan aileler tespit edildi. Bakliyat, salça, yağ gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtımına başlanacak.

    İBB RAMAZAN KOLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İBB Ramazan yardım kolisi almak için bir başvuru süreci bulunmuyor. İBB 150 bin yardım kolisini, ilçe belediyeleri ve muhtarlar aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gönderecek. Ancak, İBB'nin Sosyal Ekopnomik Destek Programı kapsamında yardım taleplerini değerlendirdiği bir birimi bulunuyor. SEDEP adı verilen bu programa, internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. İBB yetkilileri, buraya yapılan başvuruları değerlendirip, aylık olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

    👉İBB'ye yardım başvurusu yapmak için https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/online-basvuru adresine gidiniz.
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    Haberler Ekonomi İBB erzak yardımı başvuru formu! İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin ihtiyaç sahibine Ramazan yardım kolisi dağıtacak
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