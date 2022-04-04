İBB erzak yardımı başvuru formu! İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin ihtiyaç sahibine Ramazan yardım kolisi dağıtacak

İBB RAMAZAN KOLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB Ramazan yardım kolisi almak için bir başvuru süreci bulunmuyor. İBB 150 bin yardım kolisini, ilçe belediyeleri ve muhtarlar aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gönderecek. Ancak, İBB'nin Sosyal Ekopnomik Destek Programı kapsamında yardım taleplerini değerlendirdiği bir birimi bulunuyor. SEDEP adı verilen bu programa, internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. İBB yetkilileri, buraya yapılan başvuruları değerlendirip, aylık olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

👉İBB'ye yardım başvurusu yapmak için https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/online-basvuru adresine gidiniz.