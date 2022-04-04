Fiyatlar düştü kampanya başladı! ŞOK ve A101'de Ayçiçek yağı dopingi! 5 litreye de indirim var 1 litreye de! A101 - ŞOK 5 Nisan Ayçiçek yağı fiyatları!

ŞOK ve A101'de Ayçiçek yağı dopingi! A101 ve ŞOK marketlerinde ayçiçek yağları indirime girdi. Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan ayçiçek yağlarında stok sorunu bulunmuyor. Üstelik zincir marketlerde Ramazan'a özel sıvı yağ indirimleri yapıldı. A101 ve ŞOK kampanya başlattı. Her iki markete de giren eli boş dönmüyor. Peki 5, 4, 3, 2 litrelik ayçiçek yağları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel A101 ŞOK marketleri sıvı yağ fiyatları...