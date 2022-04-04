Fiyatlar düştü kampanya başladı! ŞOK ve A101'de Ayçiçek yağı dopingi! 5 litreye de indirim var 1 litreye de! A101 - ŞOK 5 Nisan Ayçiçek yağı fiyatları!

ŞOK ve A101'de Ayçiçek yağı dopingi! A101 ve ŞOK marketlerinde ayçiçek yağları indirime girdi. Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan ayçiçek yağlarında stok sorunu bulunmuyor. Üstelik zincir marketlerde Ramazan'a özel sıvı yağ indirimleri yapıldı. A101 ve ŞOK kampanya başlattı. Her iki markete de giren eli boş dönmüyor. Peki 5, 4, 3, 2 litrelik ayçiçek yağları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel A101 ŞOK marketleri sıvı yağ fiyatları...
ŞOK A101 NİSAN AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
A101 NİSAN AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Yudum Ayçiçek Yağı 1 L. 30.90 TL
Ayçiçek Yağı 2 L Komili. 89.50 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L. 165.00 TL
Zeo Zeytinyağı Sızma 1 L. 52.50 TL
Kristal Anatolıa Zeytinyağı Riviera 1 L. 52.30 TL.
Vera Ayçiçek Yağı 2 L. 64.50 TL.