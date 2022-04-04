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    • Ekonomi
    • 05.04.2022 09:12
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    • 05.04.2022 09:13
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    Fiyatlar düştü kampanya başladı! ŞOK ve A101'de Ayçiçek yağı dopingi! 5 litreye de indirim var 1 litreye de! A101 - ŞOK 5 Nisan Ayçiçek yağı fiyatları!

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar zincir marketlerdeki indirimlerin neler olduğunu merak etmeye başladı. A101 ve ŞOK marketleri güncel aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Aktüel kataloğunun yanı sıra iki marketin ayçiçek yağı fiyatları sorgulandı. Peki A101'de ayçiçek yağlarında indirim var mı? Öncelikle şunu belirtelim A101 marketlerinde Yudum marka ayçiçek yağında indirim yapıldı. ŞOK marketlerinde de ayçiçek yağlarındaki uygun fiyatlar göze çarptı. A101 ve ŞOK harekete geçti. 2 marketin güncel ayçiçek yağı fiyatlarına haberimizde yer verdik. Peki en ucuz Yudum, Biryağ, Sırma ayçiçek yağı hangi markette? 5 LT, 3 LT, 2 LT sıvı yağlar kaç para?

    ŞOK ve A101’de Ayçiçek yağı dopingi!

    ŞOK ve A101'de Ayçiçek yağı dopingi! A101 ve ŞOK marketlerinde ayçiçek yağları indirime girdi. Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan ayçiçek yağlarında stok sorunu bulunmuyor. Üstelik zincir marketlerde Ramazan'a özel sıvı yağ indirimleri yapıldı. A101 ve ŞOK kampanya başlattı. Her iki markete de giren eli boş dönmüyor. Peki 5, 4, 3, 2 litrelik ayçiçek yağları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel A101 ŞOK marketleri sıvı yağ fiyatları...

    ŞOK A101 NİSAN AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

    A101 NİSAN AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

    Yudum Ayçiçek Yağı 1 L. 30.90 TL

    Ayçiçek Yağı 2 L Komili. 89.50 TL

    Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L. 165.00 TL

    Zeo Zeytinyağı Sızma 1 L. 52.50 TL

    Kristal Anatolıa Zeytinyağı Riviera 1 L. 52.30 TL.

    Vera Ayçiçek Yağı 2 L. 64.50 TL.
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    Haberler Ekonomi Fiyatlar düştü kampanya başladı! ŞOK ve A101'de Ayçiçek yağı dopingi! 5 litreye de indirim var 1 litreye de! A101 - ŞOK 5 Nisan Ayçiçek yağı fiyatları!
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